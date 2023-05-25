Слава Демин назвал Клочкову предательницей и рассказал, где сейчас украинская спортсменка

Рекордсменка Украины Яна Клочкова. Фото: wtfit.me

Слава Демин рассказал, где находится четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова. Он назвал ее предательницей, потому что она "молчит о войне РФ".

Об этом рассказал украинский ведущий Слава Демин на своем YouTube канале.

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По словам Славы Демина, рекордсменка Украины Яна Клочкова сбежала в оккупированный Крым и молчит о войне после обиды на президента.

"Звание чмоня недели получает бывшая "золотая рыбка" Яна Клочкова. Оказывается, пловчиха вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму. Свою страницу в Instagram Яна закрыла, о войне молчит и почти полтора года она ни слова не сказала о полномасштабном вторжении. Спортсменка решила окончательно пробить дно, ведь она все еще ведет страницу в российской соцсети ВКонтакте", — рассказал украинский ведущий.

Слава Демин отметил, что для него поведение Клочковой не выглядит неожиданным. Он напомнил, что спортсменка поддерживала беглеца-президента Януковича, а ее мама в 2021 году постила у себя в Facebook георгиевскую ленту.

"Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом харьковского городского совета от Партии регионов. Мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в Facebook продолжала поститься георгиевскую ленту", — рассказал Слава Демин.

Кроме этого, он добавил, что Клочкова после 2014 года частенько наведывалась на оккупированный полуостров. Однако в то же время Яна принимала участие в мероприятиях в столице и Харькове. Женщину приглашали на телешоу и интервью.

Неуважение к спортсменке

В 2021 году ее поездки в Крым откликнулись пловчине. В День независимости Украины в столице состоялся праздник в присутствии президента Владимира Зеленского. Также пригласили многих украинских спортсменов. Но Клочкову, которая была в Киеве в день празднования 30-летия независимости Украины, миновали.

Украинский ведущий сказал, что "золотая рыбка" тогда была недовольна тем, как в Украине относятся к спортсменам, поднимающим имидж страны за рубежом.

"Считаю, что в такие праздники, как 30-летие Независимости Украины, важно присутствие олимпийских чемпионов, титулованных спортсменов. Людям, благодаря которым о нашей стране узнают за границей, раздается гимн страны, поднимается флаг. Хорошо, меня не пригласили, Героя Украины, но, как мы знаем, первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Возможно, таким эмоциональным поступком она хочет показать нашему правительству, что мы теряем наших олимпийских чемпионов, спортсмены едут за границу", — заявила Яна Клочкова.

Напомним, что известный украинский исполнитель, композитор и бывший участник песенного конкурса "Евровидение" Melovin дал откровенное интервью. Популярный певец рассказал о том, что он думает об украинских звездах, изменивших свое мнение из-за войны, а также назвал тех, с кем не будет выступать на одной сцене.

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