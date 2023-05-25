Слава Дьомін назвав Клочкову зрадницею і розповів, де зараз українська спортсменка

Рекордсменка України Яна Клочкова. Фото: wtfit.me

Слава Дьомін розповів, де знаходиться чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова. Він назвав її зрадницею, бо вона "мовчить про війну РФ".

Про це розповів український ведучий Слава Дьомін на своєму YouTube каналі.

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Яна Клочкова

За словами Слави Дьоміна, рекордсменка України Яна Клочкова втекла до окупованого Криму і мовчить про війну після образи на президента.

"Звання чмоня тижня отримує колишня "золота рибка" Яна Клочкова. Виявляється, плавчиня разом із батьками та сином живе у тимчасово окупованому Криму. Свою сторінку в Instagram Яна закрила, про війну мовчить і за майже півтора року вона ні слова не сказала про повномасштабне вторгнення. Спортсменка вирішила остаточно пробити дно, адже вона все ще веде сторінку в російській соцмережі ВКонтакті", — розповів український ведучий.

Слава Дьомін зазначив, що для нього поведінка Клочкової не виглядає неочікуваною. Він нагадав, що спортсменка підтримувала втікача-президента Януковича, а її мама у 2021 році постила у себе в Facebook георгіївську стрічку.

"Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності. Хоча не будемо забувати, з ким свого часу вона дружила. Нагадаю, що 2006-го Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом харківської міської ради від Партії регіонів. Мама плавчині Олена Синявська ще у 2021 році у себе у Facebook продовжувала постити георгіївську стрічку", — розповів Слава Дьомін.

Крім цього, він додав, що Клочкова після 2014 року частенько навідувалася на окупований півострів. Однак водночас з цим Яна брала участь у заходах у столиці та Харкові. Жінку запрошували на телешоу та інтерв'ю.

Нешанобливість до спортсменки

У 2021 році її поїздки до Криму відгукнулися плавчині. На День незалежності України у столиці відбулося свято у присутності президента Володимира Зеленського. Також запросили багато українських спортсменів. Але Клочкову, яка була у Києві в день святкування 30-річчя незалежності України, оминули.

Український ведучий сказав, що "золота рибка" тоді була незадоволена тим, як в Україні ставляться до спортсменів, які піднімають імідж країни за кордоном.

"Вважаю, що у такі свята, як 30-річчя Незалежності України, важлива присутність олімпійських чемпіонів, титулованих спортсменів. Людям, завдяки яким про нашу країну дізнаються за кордоном, лунає гімн країни, піднімається прапор. Добре, мене не запросили, Героя України, але як ми знаємо, перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства. Можливо, таким емоційним вчинком вона хоче показати нашому уряду, що ми втрачаємо наших олімпійських чемпіонів, спортсмени їдуть за кордон", — заявила Яна Клочкова.

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