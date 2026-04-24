Украинский миллиардер может инвестировать в Хайдук

Владимир Носов.

Украинский миллиардер и совладелец "Металлиста 1925" Владимир Носов может стать инвестором хорватского "Хайдука". Клуб из Сплита рассматривает вариант привлечения нового спонсора для стабилизации финансовой ситуации.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на хорватское издание 24sata.hr.

Носов готов помочь хорватскому клубу

По информации источников, Носов заинтересован в выходе на хорватский футбольный рынок. Одним из вариантов является сотрудничество с "Хайдуком" в роли значительного спонсора, что может стать финансовой поддержкой клуба.

Харьковский бизнесмен является совладельцем компании WhiteTech, которая работает в сфере криптоактивов, а также основателем и президентом группы WhiteBIT. Источники оценивают его состояние примерно в 15 млрд евро.

В 2023 году Носов вместе с почетным консулом Украины в Хорватии Ивицей Пиричем создал компанию WhiteTech в Хорватии. Оба уже имеют опыт сотрудничества с футбольными клубами, в частности с "Барселоной", "Ювентусом" и некоторыми турецкими командами.

Сам Пирич подтвердил, что стороны находятся в контакте. По его словам, сейчас идет начальный этап переговоров и оценка возможностей сотрудничества с "Хайдуком".

В то же время финансовая ситуация "Хайдука" остается сложной, что ограничивает клуб в трансферной деятельности. Новый спортивный директор Роберт Граф имеет задачу сформировать конкурентный состав, однако без дополнительного финансирования это сделать непросто.

Переговоры между "Хайдуком" и Носовым пока находятся на ранней стадии, однако в клубе рассчитывают, что потенциальная сделка поможет повысить финансовую стабильность и создать условия для развития команды.

