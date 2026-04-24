Український мільярдер може інвестувати в Хайдук

Володимир Носов. Фото: кадр з відео

Український мільярдер та співвласник "Металіста 1925" Володимир Носов може стати інвестором хорватського "Хайдука". Клуб зі Спліта розглядає варіант залучення нового спонсора для стабілізації фінансової ситуації.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на хорватське видання 24sata.hr.

Гравці "Хайдука". Фото: "Хайдук Спліт"

Носов готовий допомогти хорватському клубу

За інформацією джерел, Носов зацікавлений у виході на хорватський футбольний ринок. Одним із варіантів є співпраця з "Хайдуком" у ролі значного спонсора, що може стати фінансовою підтримкою клубу.

Харківський бізнесмен є співвласником компанії WhiteTech, яка працює у сфері криптоактивів, а також засновником і президентом групи WhiteBIT. Джерела оцінюють його статки приблизно в 15 млрд євро.

У 2023 році Носов разом із почесним консулом України в Хорватії Івіцею Пірічем створив компанію WhiteTech у Хорватії. Обидва вже мають досвід співпраці з футбольними клубами, зокрема з "Барселоною", "Ювентусом" та деякими турецькими командами.

Читайте також:

Сам Піріч підтвердив, що сторони перебувають у контакті. За його словами, наразі триває початковий етап переговорів та оцінка можливостей співпраці з "Хайдуком".

Водночас фінансова ситуація "Хайдука" залишається складною, що обмежує клуб у трансферній діяльності. Новий спортивний директор Роберт Граф має завдання сформувати конкурентний склад, однак без додаткового фінансування це зробити непросто.

Переговори між "Хайдуком" і Носовим наразі перебувають на ранній стадії, однак у клубі розраховують, що потенційна угода допоможе підвищити фінансову стабільність і створити умови для розвитку команди.

