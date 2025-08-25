У Металіста 1925 змінився власник: хто став єдиним бенефіціаром клубу

Володимир Носов. Фото: "Металіст 1925"

У харківському "Металісті 1925" продовжуються зміни серед керівників. Раніше Володимир Носов через статус консула в Іспанії змінив посаду президента клубу на голову наглядової ради клубу, а його місце зайняв Богдан Бойко.

Наразі ж відомо, що на сайті аналітичної системи YouControl Носов перестав значитись одним із бенефіціарів клубу.

Богдан Бойко. Фото: "Металіст 1925"

У "Металіста 1925" зміни серед власників

Згідно з даними на платформі, голова наглядової ради Носов перестав входити до переліку бенефіціарів клубу. Зміна сталася 23 серпня.

Наразі єдиним бенефіціаром харківського клубу є 26-річний киянин Богдан Бойко. Цікаво, що перестановка сталася після того, як Бойко та Носов обмінялися посадами.

Харків’янин та киянин інвестували та були співвласниками "Металіста 1925" з 2023 року, підставивши клубу плече після того, як він був на межі зникнення.

Наразі клуб після трьох турів посідає восьме місце в таблиці УПЛ.

