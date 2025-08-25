Видео
Носов больше не бенефициар Металлиста 1925

Носов больше не бенефициар Металлиста 1925

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 13:30
У Металлиста 1925 сменился собственник: кто стал единственным бенефициаром клуба
Владимир Носов. Фото: "Металлист 1925"

В харьковском "Металлисте 1925" продолжаются изменения среди руководителей. Ранее Владимир Носов из-за статуса консула в Испании сменил должность президента клуба на председателя наблюдательного совета клуба, а его место занял Богдан Бойко.

Сейчас же известно, что на сайте аналитической системы YouControl Носов перестал числиться одним из бенефициаров клуба.

У "Металлиста 1925" изменения среди владельцев

Согласно данным на платформе, председатель наблюдательного совета Носов перестал входить в перечень бенефициаров клуба. Изменение произошло 23 августа.

Сейчас единственным бенефициаром харьковского клуба является 26-летний киевлянин Богдан Бойко. Интересно, что перестановка произошла после того, как Бойко и Носов обменялись должностями.

Харьковчанин и киевлянин инвестировали и были совладельцами "Металлиста 1925" с 2023 года, подставив клубу плечо после того, как он был на грани исчезновения.

Сейчас клуб после трех туров занимает восьмое место в таблице УПЛ.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
