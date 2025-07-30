В Металлисте 1925 новый руководитель — Бойко заменил Носова

Владимир Носов. Фото: "Металлист 1925"

В харьковском "Металлисте 1925" изменения на руководящих должностях. Клуб получил нового президента вместо Владимира Носова.

Об этом сообщила пресс-служба харьковского клуба.

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Изменения в руководстве "Металлиста 1925"

Носов, который ранее занимал должность президента "Металлиста 1925", стал председателем наблюдательного совета клуба.

Смена в должности связана с расширением деятельности Носова как почетного консула Украины в Испании. Новым президентом стал 26-летний Богдан Бойко, который ранее был председателем наблюдательного совета.

Носов заявил, что передача операционного управления Бойко, который хорошо знает внутренние процессы клуба, является логичным шагом. К тому же новый 26-летний президент находится в Украине.

Денис Ковтун назначен заместителем председателя наблюдательного совета, в состав которого также входят Сергей Стороженко, Эмиль Тер-Степанян и Богдан Бойко.

Носов и Бойко стали инвесторами клуба в 2023 году, спасая клуб от исчезновения. В сезоне 2024/2025 "Металлист 1925" вернулся в УПЛ и начнет сезон 4 августа матчем против "Оболони".

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