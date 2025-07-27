Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Металлист 1925 заявил — их футболист самовольно покинул Украину

Металлист 1925 заявил — их футболист самовольно покинул Украину

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 21:45
Футболист Сидоров самовольно покинул Металлист 1925 и уехал за границу
Алексей Сидоров. Фото: "Металлист 1925"

В футбольном клубе "Металлист 1925" Харьков разгорелся скандал. Территорию Украины покинул футболист клуба Алексей Сидоров.

В клубе забили тревогу и начали расследование в отношении футболиста, сообщили в "Металлисте 1925".

Реклама
Читайте также:
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров. Фото: "Колос"

Из Украины сбежал футболист

Сидоров, у которого еще три года контракта с "Металлистом 1925", во втором круге сезона 2024/2025 находился в аренде в "Колосе" Коваливка до 30 июня. После завершения аренды Алексей присоединился к тренировкам команды U-19. Вскоре он перестал посещать занятия, а впоследствии выяснилось, что он покинул территорию Украины без ведома клуба.

Представители Сидорова подтвердили, что он выехал за границу по семейным обстоятельствам. Сам игрок также признал факт отъезда, но его текущее местонахождение и способ пересечения границы остаются неизвестными.

ФК "Металлист 1925" начал внутреннее расследование и юридические процедуры из-за нарушения контрактных обязательств футболистом.

Сейчас клуб призвал Сидорова вернуться к выполнению контракта.

Напомним, поединки сыновей Александра Усика взорвали социальную сеть.

В УАФ сообщили, почему запрещено играть на новом стадионе "Ингульца".

Украинская дзюдоистка и олимпийская призерка Токио-2020 Дарья Белодед показала свою тренировку.

Вратарем донецкого "Шахтера" хочет усилиться новичок АПЛ.

граница футбол побег ФК Металлист 1925 выезд за границу
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации