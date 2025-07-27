Футболист Сидоров самовольно покинул Металлист 1925 и уехал за границу

Алексей Сидоров. Фото: "Металлист 1925"

В футбольном клубе "Металлист 1925" Харьков разгорелся скандал. Территорию Украины покинул футболист клуба Алексей Сидоров.

В клубе забили тревогу и начали расследование в отношении футболиста, сообщили в "Металлисте 1925".

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Сидоров, у которого еще три года контракта с "Металлистом 1925", во втором круге сезона 2024/2025 находился в аренде в "Колосе" Коваливка до 30 июня. После завершения аренды Алексей присоединился к тренировкам команды U-19. Вскоре он перестал посещать занятия, а впоследствии выяснилось, что он покинул территорию Украины без ведома клуба.

Представители Сидорова подтвердили, что он выехал за границу по семейным обстоятельствам. Сам игрок также признал факт отъезда, но его текущее местонахождение и способ пересечения границы остаются неизвестными.

ФК "Металлист 1925" начал внутреннее расследование и юридические процедуры из-за нарушения контрактных обязательств футболистом.

Сейчас клуб призвал Сидорова вернуться к выполнению контракта.

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