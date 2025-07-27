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Головна Спорт Металіст 1925 заявив що їх футболіст самовільно покинув Україну

Металіст 1925 заявив що їх футболіст самовільно покинув Україну

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 21:45
Футболіст Сидоров самовільно покинув Металіст 1925 і виїхав за кордон
Олексій Сидоров. Фото: "Металіст 1925"

У футбольному клубі "Металіст 1925" Харків розгорівся скандал. Територію України покинув футболіст клуба Олексій Сидоров.

В клубі забили на сполох та почали розслідування щодо футболіста, повідомили в "Металісті 1925".

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Олексій Сидоров. Фото: "Колос"

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Сидоров, у якого ще три роки контракту з "Металістом 1925", у другому колі сезону 2024/2025 перебував в оренді в "Колосі" Ковалівка до 30 червня. Після завершення оренди Олексій приєднався до тренувань команди U-19. Незабаром він перестав відвідувати заняття, а згодом з’ясувалося, що він покинув територію України без відома клубу.

Представники Сидорова підтвердили, що він виїхав за кордон через сімейні обставини. Сам гравець також визнав факт від’їзду, але його поточне місцеперебування та спосіб перетину кордону залишаються невідомими.

ФК "Металіст 1925" розпочав внутрішнє розслідування та юридичні процедури через порушення контрактних зобов’язань футболістом.

Наразі клуб закликав Сидорова повернутися до виконання контракту.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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