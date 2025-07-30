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Головна Спорт У Металісті 1925 змінився президент — Носов пішов з посади

У Металісті 1925 змінився президент — Носов пішов з посади

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:59
У Металісті 1925 новий керівник — Бойко замінив Носова
Володимир Носов. Фото: "Металіст 1925"

У харківському "Металісті 1925" зміни на керівних посадах. Клуб отримав нового президента замість Володимира Носова.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

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Богдан Бойко. Фото: "Металіст 1925"

Зміни у керівництві "Металіста 1925"

Носов, який раніше обіймав посаду президента "Металіста 1925", став головою наглядової ради клубу.

Зміна на посаді пов’язана з розширенням діяльності Носова як почесного консула України в Іспанії. Новим президентом став 26-річний Богдан Бойко, який раніше був головою наглядової ради.

Носов заявив, що передача операційного управління Бойку, який добре знає внутрішні процеси клубу, є логічним кроком. До того ж новий 26-річний президент перебуває в Україні.

Денис Ковтун призначений заступником голови наглядової ради, до складу якої також входять Сергій Стороженко, Еміль Тер-Степанян і Богдан Бойко.

Носов і Бойко стали інвесторами клубу в 2023 році, врятувавши клуб від зникнення. У сезоні 2024/2025 "Металіст 1925" повернувся до УПЛ і розпочне сезон 4 серпня матчем проти "Оболоні".

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футбол УПЛ ФК Металіст 1925 Богдан Бойко Володимир Носов
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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