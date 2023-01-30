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Наследники чемпиона: жена Криштиану Роналду показала младших детей звездной пары

30 января 2023 11:11
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Жена Криштиану Роналду показала младших детей звездной пары
Младшие дети португальского футболиста весело проводят время с мамой
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду в очередной раз опровергли слухи о конфликтах в семье. Пара абсолютно счастлива в Эр-Рияде, где футболист защищает цвета местного клуба "Аль-Наср". 

Супруга португальского форварда поделилась видео семейной идиллии на своей странице в Instagram. 

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29-летняя Джорджина Родригес отправилась в Саудовскую Аравию вслед за Криштиану Роналду сразу после того, как он подписал контракт с местным клубом "Аль-Наср". Испанская модель вместе с пятью детьми звездной пары прибыла в Эр-Рияд на частном самолете. 

Семейное счастье Криштиану Роналду 

Вся семья очень быстро освоилась на новом месте. В свободное от футбола время Криштиану Роналду гуляет с семьей по городу, в котором хватает мест отдыха и зон развлечений. При этом пара не против просто побыть дома, наслаждаясь семейным уютом. Джорджина Родригес регулярно демонстрирует в социальных сетях милые моменты из жизни португальской звезды и его детей. 

Instagram Джорджини Родригес

Недавно Джорджина выложила умилительное видео, главными героями которого стали средний сын пары Матео и младшая дочь Белла Эмеральда. Мальчик купается в ванной и развлекает сидящую в коляске сестру, корча для нее рожицы и делая "маски" из мыльной пены. Младший ребенок смеется почти без остановки, а сама Джорджина Родригес комментирует происходящее за кадром. Криштиану Роналду первым отреагировал на это видео, оставив под ним несколько эмодзи в виде сердца. 

Напомним, Криштиану Роналду во время выступлений за мадридский "Реал" интересовался зарплатой лидера "Барселоны" Лионеля Месси. Футболист "бланкос" был буквально одержим соперничеством со звездой каталонского клуба. 

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