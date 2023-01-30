Дружина Кріштіану Роналду показала молодших дітей зіркової пари

Молодші діти португальського футболіста весело проводять час із мамою

Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду вкотре спростували чутки про конфлікти у родині. Пара абсолютно щаслива в Ер-Ріяді, де футболіст захищає кольори місцевого клубу "Аль-Наср".

Дружина португальського форварда поділилася відео сімейної ідилії на своїй сторінці в Instagram.

29-річна Джорджина Родрігес вирушила до Саудівської Аравії слідом за Кріштіану Роналду відразу після того, як він підписав контракт із місцевим клубом "Аль-Наср". Іспанська модель разом із п'ятьма дітьми зіркової пари прибула до Ер-Ріяду приватним літаком.

Сімейне щастя Кріштіану Роналду

Уся сім'я дуже швидко освоїлася на новому місці. У вільний від футболу час Кріштіану Роналду гуляє із сім'єю містом, в якому вистачає місць відпочинку та зон розваг. При цьому пара не проти просто побути вдома, насолоджуючись сімейним затишком. Джорджіна Родрігес регулярно демонструє у соціальних мережах милі моменти з життя португальської зірки та його дітей.

Нещодавно Джорджина виклала зворушливе відео, головними героями якого стали середній син пари Матео та молодша дочка Белла Емеральда. Хлопчик купається у ванній і розважає сестру, що сидить у колясці, корчачи для неї пики та роблячи "маски" з мильної піни. Молодша дитина сміється майже без зупинки, а сама Джорджіна Родрігес коментує те, що відбувається за кадром. Кріштіану Роналду першим відреагував на це відео, залишивши під ним кілька емодзі у вигляді серця.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду під час виступів за мадридський "Реал" цікавився зарплатою лідера "Барселони" Ліонеля Мессі. Футболіст "бланкос" був буквально одержимий суперництвом із зіркою каталонського клубу.