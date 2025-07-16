Россиян с нейтральным статусом становится больше на соревнованиях - заявление Вадима Гутцайта

Президент НОК Украины и Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE

Российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях становится больше. Они выступают под нейтральным статусом. Олимпийские комитеты, которые еще в начале полномасштабного вторжения ввели для них ограничения, сейчас передумали.

Ситуацию журналистам Новини.LIVE прокомментировал президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменов под нейтральным статусом на арене становится все больше.

"Когда началась большая война, мы все вместе работали и я лично очень многое сделал со своей командой тогда еще во главе Министерства. Мы видели, как на Олимпийских играх было только 15 россиян и 16 белорусов под нейтральными флагами. Поэтому это была уже большая победа для всех нас", — рассказал олимпийский чемпион.

Однако российские и белорусские спортсмены быстро "адаптировались" к новой реальности и приняли решение, что готовы отказаться от участия под своими национальными флагами, и вместо этого выбрали так называемый "нейтральный".

"После игр они начали свой олимпийский цикл и приняли решение, что готовы участвовать под нейтральным флагом. Все же остались сильные федерации, такие как легкая атлетика, которые вообще и до Олимпийских игр, и после не допустили россиян и белорусов. Но во многих видах спорта по критерию Международных олимпийских комитетов они их допустили", — добавил Гутцайт.

Украинские атлеты продолжают публично демонстрировать свое отношение к представителям страны-агрессора.

"Конечно, мы держим свою позицию. Мы не жмем руку, не делаем совместное фото. Вы видите в соцсетях, где наши молодые, юные спортсмены не жмут руку. Мы настолько уже сплотились и воспитали нашу молодежь. На сегодня нет в Украине семьи, которая бы не почувствовала на себе, что идет война. Я хочу заверить, что мы делаем все, чтобы мы были представлены, а россиян не было", — объясняет президент НОК Украины.

Почему россияне заявляют, что не понимают отношения со стороны Украины?

Вадим Гутцайт считает, что все заявления представителей РФ о "непонимании отношения" — это спланированная провокационная кампания против украинских спортсменов.

"Россияне все хорошо понимают. Они были настроены на провокации против наших спортсменов, чтобы показывать всему миру, что мы виноваты, что "спорт вне политики". Спорт уже давно в политике, и мы особенно это почувствовали во время большой войны", — добавил президент НОК Украины.

Сейчас украинские сборные ставят цель как можно лучше представлять свою Родину — поднимать желто-голубой флаг и привозить домой как можно больше побед.

"Нам нужно выходить, поднимать свой флаг, готовиться в таких сложных условиях, когда каждую ночь воздушная тревога. И не просто воздушная тревога, а летят ракеты, летят дроны, убивают гражданских людей. Гибнут наши ребята, девушки, которые защищают страну. Нам остается только бороться на спортивных дорожках, площадках, бассейнах, аренах, чтобы мы показывали, что у нас идет война, но мы выстояли", — убежден Вадим Гутцайт.

Напомним, как сборная Украины отправилась на Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Также боксер Александр Усик презентовал воссозданную мозаику Аллы Горской "Боривітер" в столице Великобритании.