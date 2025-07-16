Росіян з нейтральним статусом більшає на змаганнях — заява Вадима Гутцайта

Президент НОК України і Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE

Російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях більшає. Вони виступають під нейтральним статусом. Олімпійські комітети, які ще на початку повномасштабного вторгнення ввели для них обмеження, нині передумали.

Ситуацію журналістам Новини.LIVE прокоментував президент НОК України Вадим Гутцайт.

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Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що спортсменів під нейтральним статусом на арені стає все більше.

"Коли розпочалася велика війна, ми всі разом працювали і я особисто дуже багато чого зробив зі своєю командою тоді ще на чолі Міністерства. Ми бачили, як на Олімпійських іграх було лише 15 росіян і 16 білорусів під нейтральними прапорами. Тому це була вже велика перемога для всіх нас", — розповів олімпійський чемпіон.

Однак російські та білоруські спортсмени швидко "адаптувались" до нової реальності й ухвалили рішення, що готові відмовитися від участі під своїми національними прапорами і натомість обрали так званий "нейтральний".

"Після ігор вони розпочали свій олімпійський цикл і ухвалили рішення, що готові брати участь під нейтральним прапором. Все ж таки залишились сильні федерації, такі як легка атлетика, які взагалі і до Олімпійських ігор, і після не допустили росіян і білорусів. Але в багатьох видах спорту за критерієм Міжнародних олімпійських комітетів вони їх допустили", — додав Гутцайт.

Українські атлети продовжують публічно демонструвати своє ставлення до представників країни-агресора.

"Звісно, ми тримаємо свою позицію. Ми не тиснемо руку, не робимо спільне фото. Ви бачите у соцмережах, де наші молоді, юні спортсмени не тиснуть руку. Ми настільки вже згуртувались і виховали нашу молодь. На сьогодні немає в Україні родини, яка б не відчула на собі, що йде війна. Я хочу запевнити, що ми робимо все, щоб ми були представлені, а росіян не було", — пояснює президент НОК України.

Чому росіяни заявляють, що не розуміють ставлення з боку України?

Вадим Гутцайт вважає, що всі заяви представників РФ про "нерозуміння ставлення" — це спланована провокаційна кампанія проти українських спортсменів.

"Росіяни все добре розуміють. Вони були налаштовані на провокації проти наших спортсменів, щоб показувати всьому світу, що ми винні, що "спорт поза політикою". Спорт вже давно в політиці, і ми особливо це відчули під час великої війни", — додав президент НОК України.

Нині українські збірні ставлять за мету якнайкраще представляти свою Батьківщину — підіймати жовто-блакитний стяг і привозити додому якнайбільше перемог.

"Нам потрібно виходити, підіймати свій прапор, готуватись у таких складних умовах, коли щоночі повітряна тривога. І не просто повітряна тривога, а летять ракети, летять дрони, вбивають цивільних людей. Гинуть наші хлопці, дівчата, які боронять країну. Нам залишається лише боротися на спортивних доріжках, майданчиках, басейнах, аренах, щоб ми показували, що у нас йде війна, але ми вистояли", — переконаний Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, як збірна України вирушила на Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

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