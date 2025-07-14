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Головна Спорт Збірну України провели на Європейський олімпійський фестиваль

Збірну України провели на Європейський олімпійський фестиваль

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:42
Українські юні спортсмени виступлять на Європейському олімпійському фестивалі
Юнацька збірна України. Фото: Новини.LIVE

З 20 до 26 липня у Північній Македонії та Хорватії відбудеться Європейський юнацький олімпійський фестиваль. На ньому змагатимуться найсильніші молоді спортсмени з усього континенту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Україну на цьому престижному турнірі представлятимуть 78 юнаків і дівчат віком від 14 до 18 років, а також 25 тренерів.

Національна збірна виступить у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайковому і шосейному велоспорті, а також спортивній гімнастиці.

Нагадаємо, що 22-річний голкіпер "Шахтаря" Денис Твардовський незабаром залишить прихильність донецького клубу — керівництво готує його тимчасовий перехід до іншої команди.

Захисник збірної України та англійського "Борнмуту" Ілля Забарний опинився у центрі уваги французьких ЗМІ — саме він став однією з головних тем обговорення на трансферному ринку. 

спорт Хорватія Північна Македонія Змагання молодіжна збірна України
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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