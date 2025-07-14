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Главная Спорт Сборную Украины провели на Европейский олимпийский фестиваль

Сборную Украины провели на Европейский олимпийский фестиваль

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:42
Украинские юные спортсмены выступят на Европейском олимпийском фестивале
Юношеская сборная Украины. Фото: Новини.LIVE

С 20 по 26 июля в Северной Македонии и Хорватии состоится Европейский юношеский олимпийский фестиваль. На нем будут соревноваться сильнейшие молодые спортсмены со всего континента.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украину на этом престижном турнире будут представлять 78 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, а также 25 тренеров.

Национальная сборная выступит в 12 видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3х3, гребном слаломе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, тхэквондо, маунтенбайковом и шоссейном велоспорте, а также спортивной гимнастике.

Напомним, что 22-летний голкипер "Шахтера" Денис Твардовский вскоре покинет расположение донецкого клуба — руководство готовит его временный переход в другую команду.

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный оказался в центре внимания французских СМИ — именно он стал одной из главных тем обсуждения на трансферном рынке.

спорт Хорватия Северная Македония Соревнования молодежная сборная Украины
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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