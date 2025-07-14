Украинские юные спортсмены выступят на Европейском олимпийском фестивале

Сборную Украины провели на Европейский олимпийский фестиваль
С 20 по 26 июля в Северной Македонии и Хорватии состоится Европейский юношеский олимпийский фестиваль. На нем будут соревноваться сильнейшие молодые спортсмены со всего континента.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Украинские юные спортсмены выступят на соревнованиях
Украину на этом престижном турнире будут представлять 78 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, а также 25 тренеров.
Национальная сборная выступит в 12 видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3х3, гребном слаломе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, тхэквондо, маунтенбайковом и шоссейном велоспорте, а также спортивной гимнастике.
Напомним, что 22-летний голкипер "Шахтера" Денис Твардовский вскоре покинет расположение донецкого клуба — руководство готовит его временный переход в другую команду.
Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный оказался в центре внимания французских СМИ — именно он стал одной из главных тем обсуждения на трансферном рынке.
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