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Главная Спорт Стали известны подробности свадьбы Роналду и Родригес

Стали известны подробности свадьбы Роналду и Родригес

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Дата публикации 12 августа 2026 08:21
Роналду и Джорджина Родригес поженились: появились новые подробности свадьбы
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Вопреки ожиданиям, пара решила не устраивать громкую свадьбу.

В настоящее время стали известны новые подробности свадебной церемонии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на People.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Как прошла свадьба Роналду

По информации источника, гражданская церемония бракосочетания состоялась 11 августа 2026 года в португальском Кашкайше. Свадьба была закрытой, и на ней присутствовали пятеро детей пары.

Португалец сделал предложение Родригес в августе 2025 года. Тогда модель показала роскошное кольцо с большим бриллиантом и написала, что ответила возлюбленному согласием.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина, Роналду и Роналду-младший. Фото: instagram.com/georginagio

Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Они воспитывают пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву Марию и Матео, а также дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. В 2022 году семья пережила трагедию — во время родов умер брат-близнец Беллы.

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История знакомства пары началась, когда Джорджина работала консультанткой в магазине Gucci. С тех пор они стали одной из самых известных спортивных пар мира, и ожидалось, что их свадьба станет одним из самых громких событий этого года. СМИ постоянно писали о приглашениях различных звезд, среди которых Неймар и Лионель Месси.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о размере зарплаты и бонусов Михаила Мудрика в "Челси".

Также Новини.LIVE сообщал о резкой критике в адрес Кристиана Биловара, уровень которого считают недостаточным не только для "Динамо", но и для многих клубов УПЛ.

свадьба Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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