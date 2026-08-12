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Головна Спорт Стали відомі деталі щодо весілля Роналду та Родрігес

Стали відомі деталі щодо весілля Роналду та Родрігес

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Дата публікації: 12 серпня 2026 08:21
Роналду та Джорджина Родрігес одружилися: з'явилися нові деталі весілля
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною. Попри очікування, гучного весілля пара вирішила не влаштовувати.

Наразі стали відомі нові подробиці весільної церемонії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на People.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Як пройшло весілля Роналду

За інформацією джерела, цивільна церемонія весілля відбулася 11 серпня 2026 року в португальському Кашкайші. Весілля було закритим, і на ньому були присутні п'ятеро дітей пари.

Португалець зробив пропозицію Родрігес у серпні 2025 року. Тоді модель показала розкішну каблучку з великим діамантом і написала, що відповіла коханому згодою.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина, Роналду та Роналду-молодший. Фото: instagram.com/georginagio

Роналду та Родрігес перебувають у стосунках із 2016 року. Вони виховують п'ятьох дітей: Кріштіану-молодшого, близнюків Єву Марію та Матео, а також доньок Алану Мартіну й Беллу Есмеральду. У 2022 році родина пережила трагедію — під час пологів помер брат-близнюк Белли.

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Історія знайомства пари почалася, коли Джорджина працювала консультанткою в магазині Gucci. Відтоді вони стали однією з найвідоміших спортивних пар світу, і очікувалося, що їхнє весілля стане однією з найгучніших подій цього року. ЗМІ постійно писали про запрошення різних зірок, серед яких Неймар та Ліонель Мессі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про розмір зарплати та бонусів Михайла Мудрика в "Челсі".

Також Новини.LIVE повідомляв про різку критику Крістіана Біловара, рівень якого вважають недостатнім не лише для "Динамо", а й для багатьох клубів УПЛ.

весілля Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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