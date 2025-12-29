Судаков принял участие в двух голах в матче Брага - Бенфика

Отаменди поздравляют с голом после ассиста Судакова. Фото: Reuters

В центральном матче 16-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде встретилась с "Брагой". С первых минут на поле вышли украинские игроки "орлов" Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Матч завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Судаков принял участие в двух голах

"Брага" активнее начала матч, и уже на старте Анатолий Трубин неудачно сыграл на выходе, однако "Бенфику" спас Аурснес, не позволив Моутиньо добить мяч.

Впоследствии украинский вратарь снова не удержал мяч после подачи и пропустил, но гол "Браги" отменили из-за фола Орты против Отаменди.

До середины тайма "Бенфика" почти ничего не создала, однако на 30-й минуте открыла счет первой. Георгий Судаков выполнил подачу со штрафного с правого фланга прямо на голову Отаменди, который отправил мяч в сетку.

В конце первого тайма "орлы" дважды пропустили в ответ. Сначала Даль сыграл рукой в собственной штрафной площадке, и Салазар реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Риос допустил ошибку у своих ворот, после чего Пау Виктор вывел "Брагу" вперед.

После перерыва "Бенфика" сравняла счет. Судаков разогнал контратаку, Павлидис отдал передачу под удар Аурснесу, и норвежец точно пробил из-за пределов штрафной площади.

"Орлы" имели шанс вырвать победу, но Араужо не реализовал выгодный момент, а еще два забитых мяча были отменены из-за офсайда и фола. Судаков покинул поле на 80-й минуте и не принял участия в финальном штурме.

Статистический портал WhoScored оценил игру Судакова в 7,4 балла, а Трубина — в 6,2.

