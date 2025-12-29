Відео
Судаков відзначився результативною дією, яка врятувала Бенфіку

Судаков відзначився результативною дією, яка врятувала Бенфіку

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 06:15
Судаков взяв участь в двох голах у матчі Брага — Бенфіка
Отаменді вітають з голом після асисту Судакова. Фото: Reuters

У центральному матчі 16-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" на виїзді зустрілася з "Брагою". З перших хвилин на поле вийшли українські гравці "орлів" Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Матч завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Судаков взяв участь у двох голах

"Брага" активніше розпочала матч, і вже на старті Анатолій Трубін невдало зіграв на виході, однак "Бенфіку" врятував Аурснес, не дозволивши Моутінью добити м’яч.

Згодом український воротар знову не втримав м’яч після подачі та пропустив, але гол "Браги" скасували через фол Орти проти Отаменді.

До середини тайму "Бенфіка" майже нічого не створила, проте на 30-й хвилині відкрила рахунок першою. Георгій Судаков виконав подачу зі штрафного з правого флангу прямо на голову Отаменді, який відправив м’яч у сітку.

Наприкінці першого тайму "орли" двічі пропустили у відповідь. Спочатку Даль зіграв рукою у власному штрафному майданчику, і Салазар реалізував пенальті, а вже в компенсований час Ріос припустився помилки біля власних воріт, після чого Пау Віктор вивів "Брагу" вперед.

Після перерви "Бенфіка" зрівняла рахунок. Судаков розігнав контратаку, Павлідіс віддав передачу під удар Аурснесу, і норвежець точно пробив з-за меж штрафного майданчика.

"Орли" мали шанс вирвати перемогу, але Араужо не реалізував вигідний момент, а ще два забиті м’ячі було скасовано через офсайд та фол. Судаков залишив поле на 80-й хвилині й не взяв участі у фінальному штурмі.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Судакова в 7,4 бала, а Трубіна — в 6,2.

Нагадаємо, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик визначився з наступним суперником.

Колишній гравець київського "Динамо" Олег Саленко посварився з власниками столичного клубу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
