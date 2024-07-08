Эмоциональная речь Свитолиной после матча — видео

Элина Свитолина прокомментировала ракетную атаку на Киев. Фото: Associated Press

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина заплакала после матча 1/8 финала Wimbledon 2024, комментируя массированный ракетный удар по Украине 8 июля.

Видео опубликовали пользователи соцсети Instagram в понедельник, 8 июля, сообщают Новини.LIVE.

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Для почтения памяти жертв ударов по Киеву 8 июля, 29-летняя уроженка Одессы сыграла поединок с китаянкой Ван Синьюй с черной лентой. После победы Свитолина рассказала о ситуации в Украине, не сдерживая слез.

"Без сомнения, это была хорошая игра. Но это был очень сложный день для украинцев. Поэтому было непросто сосредоточиться на игре. С самого утра было очень трудно читать новости, выходить на корт — чрезвычайно трудно. Я рада, что одержала победу", — сказала Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина вышла на корт в 1/8 Открытого чемпионата Англии по теннису с черной лентой в знак траура по жертвам ракетных обстрелов в Украине.

В Киеве обновили данные о последствиях ракетной атаки 8 июля: число жертв увеличилось до 27 погибших, среди которых трое детей, и 82 пострадавших.

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