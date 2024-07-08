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Свитолина не сдержала эмоций во время речи после победного матча

8 июля 2024 22:28
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Эмоциональная речь Свитолиной после матча — видео
Элина Свитолина прокомментировала ракетную атаку на Киев. Фото: Associated Press
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина заплакала после матча 1/8 финала Wimbledon 2024, комментируя массированный ракетный удар по Украине 8 июля.

Видео опубликовали пользователи соцсети Instagram в понедельник, 8 июля, сообщают Новини.LIVE. 

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Posted by Ukraine (@ukraine)

Речь Элины Свитолиной

Для почтения памяти жертв ударов по Киеву 8 июля, 29-летняя уроженка Одессы сыграла поединок с китаянкой Ван Синьюй с черной лентой. После победы Свитолина рассказала о ситуации в Украине, не сдерживая слез.

"Без сомнения, это была хорошая игра. Но это был очень сложный день для украинцев. Поэтому было непросто сосредоточиться на игре. С самого утра было очень трудно читать новости, выходить на корт — чрезвычайно трудно. Я рада, что одержала победу", — сказала Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина вышла на корт в 1/8 Открытого чемпионата Англии по теннису с черной лентой в знак траура по жертвам ракетных обстрелов в Украине.

В Киеве обновили данные о последствиях ракетной атаки 8 июля: число жертв увеличилось до 27 погибших, среди которых трое детей, и 82 пострадавших.

В Службе безопасности Украины установили, чем россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве: по медучреждению били крылатой ракетой Х-101.

Киев спорт Теннис Элина Свитолина ракеты Охматдет украинские теннисисты жертвы ракетный удар погибшие

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