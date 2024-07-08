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Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу Вімблдону — українка грала з траурною стрічкою

8 липня 2024 17:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна розгромила Ван Синьюй у 1/8 Вімблдону і вийшла на Рибакину
Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Вімблдону-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома тенісистка Еліна Світоліна не залишила шансів Ван Сіньюй у 1/8 Відкритого чемпіонату Англії з тенісу. Українці знадобилося два сети для перемоги над молодою суперницею.

Світоліна вийшла на корт із чорною стрічкою на знак жалоби за жертвами ракетного обстрілу в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна (21 номер WTA) не зазнала проблем у поєдинку 1/8 Вімблдона з 22-річною китаянкою Ван Сіньюй (42 номер WTA). Українка домінувала протягом усього матчу і розібралася із суперницею у двох сетах.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна відбиває м'яч під час поєдинку. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Переконлива перемога Світоліної

Українка вперше зустрілася зі стрімко прогресуючою Ван Синьюй. Еліна вийшла на корт із граничною мотивацією. Світоліна знала про наслідок ранкової ракетної атаки по Україні. Попри строгий дрес-код Вімблдону, спортсменка грала з чорною жалобною стрічкою.

Еліна Світоліна та Ван Сіньюй
Еліна Світоліна та Ван Синьюй після гри. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Китаянка змогла взяти лише три гейми у Світоліної, яка втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу англійського мейджора. Її найкращим результатом на Вімблдоні є півфінали 2019 та 2023 років.

Еліна Світоліна та Ван Сіньюй
Статистика матчу. Фото: скріншот Flashscore

У рамках чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Англії з тенісу Еліна Світоліна зіграє з Оленою Рибакіною із Казахстану (4 номер WTA). Це буде принципова зустріч для українки, оскільки нещодавно вона програла цій суперниці 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

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