Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона — украинка играла с траурной лентой arrow

Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона — украинка играла с траурной лентой

8 июля 2024 17:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина разгромила Ван Синьюй в 1/8 Уимблдона и вышла на Рыбакину
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная теннисистка Элина Свитолина не оставила шансов Ван Синьюй в 1/8 Открытого чемпионата Англии по теннису. Украинке потребовалось два сета для победы над молодой соперницей. 

Свитолина вышла на корт с черной лентой в знак траура по жертвам ракетного обстрела в Украине, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Элина Свитолина (21 номер WTA) не испытала проблем в поединке 1/8 Уимблдона с 22-летней китаянкой Ван Синьюй (42 номер WTA). Украинка доминировала на протяжение всего матча и разобралась с соперницей в двух сетах. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина отбивает мяч во время поединка. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Убедительная победа Свитолиной

Украинка впервые встретилась со стремительно прогрессирующей Ван Синьюй. Элина вышла на корт с предельной мотивацией. Свитолина знала о последствии утренней ракетной атаки по Украине. Несмотря на строгий дресс-код Уимблдона, спортсменка играла с черной траурной лентой. 

Элина Свитолина и Ван Синьюй
Элина Свитолина и Ван Синьюй после игры. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Китаянка смогла взять только три гейма у Свитолиной, которая в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал английского мейджора. Ее лучшим результатом на Уимблдоне являются полуфиналы 2019 и 2023 годов.

Элина Свитолина и Ван Синьюй
Статистика матча. Фото: скриншот Flashscore

В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Англии по теннису Элина Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана (4 номер WTA). Эта будет принципиальная встреча для украинки, поскольку она недавно проиграла этой соперницей 1/8 финала Ролан Гаррос.

Напомним, Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера. 

Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб. 

"Динамо" продаст одного из основных игроков в известный клуб. 

Жена Усика обратилась к украинцам после обстрела больницы "Охматдет". 

Лунин назвал условие, при котором останется в "Реале" — как ответит клуб. 

спорт Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты Уимблдон Большой Шлем

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев