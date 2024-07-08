Свитолина разгромила Ван Синьюй в 1/8 Уимблдона и вышла на Рыбакину

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Известная теннисистка Элина Свитолина не оставила шансов Ван Синьюй в 1/8 Открытого чемпионата Англии по теннису. Украинке потребовалось два сета для победы над молодой соперницей.

Свитолина вышла на корт с черной лентой в знак траура по жертвам ракетного обстрела в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина (21 номер WTA) не испытала проблем в поединке 1/8 Уимблдона с 22-летней китаянкой Ван Синьюй (42 номер WTA). Украинка доминировала на протяжение всего матча и разобралась с соперницей в двух сетах.

Элина Свитолина отбивает мяч во время поединка. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Убедительная победа Свитолиной

Украинка впервые встретилась со стремительно прогрессирующей Ван Синьюй. Элина вышла на корт с предельной мотивацией. Свитолина знала о последствии утренней ракетной атаки по Украине. Несмотря на строгий дресс-код Уимблдона, спортсменка играла с черной траурной лентой.

Элина Свитолина и Ван Синьюй после игры. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Китаянка смогла взять только три гейма у Свитолиной, которая в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал английского мейджора. Ее лучшим результатом на Уимблдоне являются полуфиналы 2019 и 2023 годов.

Статистика матча. Фото: скриншот Flashscore

В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Англии по теннису Элина Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана (4 номер WTA). Эта будет принципиальная встреча для украинки, поскольку она недавно проиграла этой соперницей 1/8 финала Ролан Гаррос.

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