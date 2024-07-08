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Світоліна не стримала емоцій під час промови після переможного матчу

8 липня 2024 22:28
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Емоційна промова Світоліної після матчу — відео
Еліна Світоліна прокоментувала ракетну атаку на Київ. Фото: Associated Press
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна заплакала після матчу 1/8 фіналу Wimbledon 2024, коментуючи масований ракетний удар по Україні 8 липня. 

Відео опублікували користувачі соцмережі Instagram у понеділок, 8 липня, повідомляють Новини.LIVE. 

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Промова Еліни Світоліної

Задля вшанування пам'яті жертв ударів по Києву 8 липня, 29-річна уродженка Одеси зіграла поєдинок з китаянкою Ван Сіньюй з чорною стрічкою. Після перемоги Світоліна розповіла про ситуацію в Україні, не стримуючи сліз.

"Без сумніву, це була гарна гра. Але це був дуже складний день для українців. Тому було непросто зосередитися на грі. Від самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт — надзвичайно важко. Я рада, що здобула перемогу", — сказала Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла на корт у 1/8 Відкритого чемпіонату Англії з тенісу із чорною стрічкою на знак жалоби за жертвами ракетного обстрілу в Україні.

У Києві оновили дані щодо наслідків ракетної атаки 8 липня: число жертв збільшилося до 27 загиблих, серед яких троє дітей, та 82 постраждалих. 

У Службі безпеки України встановили, чим росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві: по медзакладу били крилатою ракетою Х-101.

Київ спорт Теніс Еліна Світоліна ракети Охматдит українські тенісисти жертви ракетний удар загиблі

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