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Главная Спорт Свитолина объяснила причину поражения от Свентек в Торонто

Свитолина объяснила причину поражения от Свентек в Торонто

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Дата публикации 13 августа 2026 12:01
Свитолина не смогла сдержать эмоции после поражения от Свентек
Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в финал WTA 1000 в Торонто. В 1/2 турнира одесситка проиграла в трех сетах Иге Свентек. Поединок получился бескомпромиссным и продолжался более двух часов.  

Сразу после вылета из теннисного турнира Свитолина обратилась к болельщикам, сообщают Новини.LIVE

Это была третье встреча Элины Свитолиной и Иги Свентек в 2026 году. Оба предыдущих матча украинка выиграла у соперницы из Польши. Одесситка уступила в первом сете, но затем за счет характера разгромила оппонентку во втором. Однако для итоговой победы украинке уже не хватило сил. 

Элина Свитолина (Украина) — Ига Свентек (Польша) — 3:6, 6:1, 3:6.

Что Свитолина сказала после матча 

Украинка не смогла пробиться в свой седьмой финал "тысячника", но нашла в себе силы сказать несколько слов болельщикам, которые отчаянно поддерживали ее на протяжение всего турнира. Элина Свитолина заявила, что благодарна каждому, кто болел за нее. 

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Эмоции Элины Свитолиной. Фото: Reuters

"Всем тем, кто не спал, смотрел, переживал, верил и поддерживал меня. Я чувствовала вашу энергию, и она давала мне силы сражаться до последнего мяча. Безгранично ценю. Спасибо, что вы со мной. Двигаемся дальше", — сказала Свитолина. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Таисия Онофрийчук может не выйти в финал чемпионата мира по художественной гимнастике из-за серьезной ошибки. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Андрей Лунин сыграл в основном составе мадридского "Реала" и сделал результативную передачу

Элина Свитолина Теннис Ига Свентек
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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