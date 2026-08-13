Свитолина объяснила причину поражения от Свентек в Торонто
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в финал WTA 1000 в Торонто. В 1/2 турнира одесситка проиграла в трех сетах Иге Свентек. Поединок получился бескомпромиссным и продолжался более двух часов.
Сразу после вылета из теннисного турнира Свитолина обратилась к болельщикам, сообщают Новини.LIVE.
Это была третье встреча Элины Свитолиной и Иги Свентек в 2026 году. Оба предыдущих матча украинка выиграла у соперницы из Польши. Одесситка уступила в первом сете, но затем за счет характера разгромила оппонентку во втором. Однако для итоговой победы украинке уже не хватило сил.
Элина Свитолина (Украина) — Ига Свентек (Польша) — 3:6, 6:1, 3:6.
Что Свитолина сказала после матча
Украинка не смогла пробиться в свой седьмой финал "тысячника", но нашла в себе силы сказать несколько слов болельщикам, которые отчаянно поддерживали ее на протяжение всего турнира. Элина Свитолина заявила, что благодарна каждому, кто болел за нее.
"Всем тем, кто не спал, смотрел, переживал, верил и поддерживал меня. Я чувствовала вашу энергию, и она давала мне силы сражаться до последнего мяча. Безгранично ценю. Спасибо, что вы со мной. Двигаемся дальше", — сказала Свитолина.
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