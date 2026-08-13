Свитолина объяснила причину поражения от Свентек в Торонто

Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в финал WTA 1000 в Торонто. В 1/2 турнира одесситка проиграла в трех сетах Иге Свентек. Поединок получился бескомпромиссным и продолжался более двух часов.

Сразу после вылета из теннисного турнира Свитолина обратилась к болельщикам, сообщают Новини.LIVE.

Это была третье встреча Элины Свитолиной и Иги Свентек в 2026 году. Оба предыдущих матча украинка выиграла у соперницы из Польши. Одесситка уступила в первом сете, но затем за счет характера разгромила оппонентку во втором. Однако для итоговой победы украинке уже не хватило сил.

Элина Свитолина (Украина) — Ига Свентек (Польша) — 3:6, 6:1, 3:6.

Что Свитолина сказала после матча

Украинка не смогла пробиться в свой седьмой финал "тысячника", но нашла в себе силы сказать несколько слов болельщикам, которые отчаянно поддерживали ее на протяжение всего турнира. Элина Свитолина заявила, что благодарна каждому, кто болел за нее.

Эмоции Элины Свитолиной. Фото: Reuters

"Всем тем, кто не спал, смотрел, переживал, верил и поддерживал меня. Я чувствовала вашу энергию, и она давала мне силы сражаться до последнего мяча. Безгранично ценю. Спасибо, что вы со мной. Двигаемся дальше", — сказала Свитолина.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Таисия Онофрийчук может не выйти в финал чемпионата мира по художественной гимнастике из-за серьезной ошибки.

Также Новини.LIVE сообщали, что Андрей Лунин сыграл в основном составе мадридского "Реала" и сделал результативную передачу.