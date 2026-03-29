Тоттенхэм уволил главного тренера: сейчас уже есть 6 кандидатов

Игроки "Тоттенхэма" в АПЛ.

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" начал поиск нового главного тренера после неудачного периода под руководством Игора Тудора. Одним из главных кандидатов является Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс после увольнения Тудора, передает портал Новини.LIVE.

Роберто Де Дзерби.

"Тоттенхэм" выбирает из шести тренеров

По информации источника, руководство клуба рассматривает экс-тренера "Шахтера", "Брайтона" и "Марселя" Роберто Де Дзерби, Шона Дайча, Ади Хюттера, Робби Кина, Криса Хьютона и Гарри Реднаппа.

"Тоттенхэм" уже связался с Де Дзерби, чтобы узнать о его готовности возглавить команду. В то же время сам Роберто не спешит с решением и склоняется к тому, чтобы рассмотреть варианты летом, поскольку хочет продолжить работу в английской Премьер-лиге.

Отдельно в клубе рассматривают вариант с привлечением в тренерский штаб человека, связанного с историей "Тоттенхэма". Речь идет об идее усилить команду специалистом, который хорошо знает внутреннюю культуру клуба, даже если он не будет главным тренером.

Читайте также:

"Тоттенхэм" находится в сложной турнирной ситуации. После 31 тура команда имеет 30 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ, опережая зону вылета лишь на один балл.

Тудор возглавил команду 14 февраля, однако результаты оказались неудачными — пять поражений в семи матчах. Это заставило руководство клуба активизировать поиск нового наставника.

