Тоттенгем звільнив головного тренера: наразі вже є 6 кандидатів

Гравці "Тоттенгема" в АПЛ.

Лондонський "Тоттенгем Готспур" розпочав пошук нового головного тренера після невдалого періоду під керівництвом Ігора Тудора. Одним із головних кандидатів є Роберто Де Дзербі.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс після звільнення Тудора, передає портал Новини.LIVE.

Роберто Де Дзербі.

"Тоттенгем" обирає з шести тренерів

За інформацією джерела, керівництво клубу розглядає екстренера "Шахтаря", "Брайтона" та "Марселя" Роберто Де Дзербі, Шона Дайча, Аді Хюттера, Роббі Кіна, Кріса Х’ютона та Гаррі Реднаппа.

"Тоттенгем" вже зв’язався з Де Дзербі, щоб дізнатися про його готовність очолити команду. Водночас сам Роберто не поспішає з рішенням і схиляється до того, щоб розглянути варіанти влітку, оскільки хоче продовжити роботу в англійській Прем’єр-лізі.

Окремо в клубі розглядають варіант із залученням до тренерського штабу людини, пов’язаної з історією "Тоттенгема". Йдеться про ідею посилити команду фахівцем, який добре знає внутрішню культуру клубу, навіть якщо він не буде головним тренером.

"Тоттенгем" перебуває у складній турнірній ситуації. Після 31 туру команда має 30 очок і посідає 17-те місце у таблиці АПЛ, випереджаючи зону вильоту лише на один бал.

Тудор очолив команду 14 лютого, однак результати виявилися невдалими — п’ять поразок у семи матчах. Це змусило керівництво клубу активізувати пошук нового наставника.

