Марсель намагається утримати Де Дзербі від відходу

Головний тренер "Олімпіка" з Марселя Роберто Де Дзербі ухвалив рішення залишити клуб. Італійський фахівець уже подав у відставку.

Однак переговори з керівництвом "провансальців" наразі тривають, повідомляє Footmercato.

Інформація про відхід італійського наставника з'явилася незабаром після розгромної поразки "Марселя" від "Брюгге" (0:3), після якої французький клуб завершив виступ у Лізі чемпіонів. Раніше ЗМІ вже повідомляли, що цей матч може стати переломним моментом для майбутнього тренера в клубі.

Провал у Європі став ключовим фактором

Після вильоту з Ліги чемпіонів Де Дзербі взяв на себе відповідальність за результат і дав зрозуміти, що в ситуації, що склалася, готовий зробити крок убік. При цьому в національному чемпіонаті справи "Марселя" виглядають стабільнішими: команда посідає третє місце в Лізі 1, набравши 38 очок після 19 турів.

Де Дзербі працює в "Марселі" з 2024 року, а його контракт розрахований до літа 2027-го. Раніше італійський фахівець очолював "Брайтон", а також працював у "Шахтарі" з травня 2021 до літа 2022 року. Остаточне рішення щодо його майбутнього очікується після завершення переговорів із керівництвом клубу.

