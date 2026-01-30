Марсель пытается удержать Де Дзерби от ухода

Тренер Роберто Де Дзерби во время матча. Фото: Reuters/Yves Herman

Главный тренер "Олимпика" из Марселя Роберто Де Дзерби принял решение покинуть клуб. Итальянский специалист уже подал в отставку.

Однако переговоры с руководством "провансальцев" на данный момент продолжаются, сообщает Footmercato.

Информация об уходе итальянского наставника появилась вскоре после разгромного поражения "Марселя" от "Брюгге" (0:3), после которого французский клуб завершил выступление в Лиге чемпионов. Ранее СМИ уже сообщали, что этот матч может стать переломным моментом для будущего тренера в клубе.

Роберто Де Дзерби руководит игрой "Марселя". Фото: Reuters/Manon Cruz

Провал в Европе стал ключевым фактором

После вылета из Лиги чемпионов Де Дзерби взял на себя ответственность за результат и дал понять, что в сложившейся ситуации готов сделать шаг в сторону. При этом в национальном чемпионате дела "Марселя" выглядят стабильнее: команда занимает третье место в Лиге 1, набрав 38 очков после 19 туров.

Де Дзерби работает в "Марселе" с 2024 года, а его контракт рассчитан до лета 2027-го. Ранее итальянский специалист возглавлял "Брайтон", а также работал в "Шахтере" с мая 2021 по лето 2022 года. Окончательное решение по его будущему ожидается после завершения переговоров с руководством клуба.

