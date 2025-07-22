Де Дзерби рассказал, как провел первые дни войны в Украине

Роберто Де Дзерби и Ринат Ахметов. Фото: instagram.com/1dzrbi/

Бывший главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своих воспоминаниях, связанных с началом полномасштабной войны в Украине.

По словам итальянского специалиста, в первые дни вторжения он и его тренерский штаб не покинули Киев и остались с командой, сообщает L'Equipe.

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Роберто Де Дзерби подчеркнул, что во время пребывания в убежище в одном из отелей столицы с ним рядом находились только тренеры и часть футболистов. Представители руководства клуба, включая президента, спортивного и генерального директоров, уехали из города сразу после начала войны.

Роберто Де Дзерби во время интервью. Кадр из видео

Де Дзерби назвал это время самым тяжелым периодом в своей жизни, но отметил, что не мог бросить команду и людей, с которыми работал. Он остался до момента, пока не стало возможно безопасно покинуть территорию Украины.

Как Де Дзерби оказался в "Шахтере"

Итальянец возглавил "горняков" летом 2021 года. Под его руководством команда показывала яркий атакующий футбол, выиграла Суперкубок Украины и уверенно лидировала в чемпионате до момента остановки турнира из-за войны.

После начала вторжения Де Дзерби приостановил работу, но остался в Украине до конца марта 2022 года. Позже он вернулся в Европу, а вскоре возглавил английский "Брайтон", с которым добился исторического выхода в еврокубки. С 2024 года Де Дзерби работает во французском "Марселе".

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