Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Экс-тренер Шахтера Де Дзерби вспомнил первые дни войны в Украине

Экс-тренер Шахтера Де Дзерби вспомнил первые дни войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 12:01
Де Дзерби рассказал, как провел первые дни войны в Украине
Роберто Де Дзерби и Ринат Ахметов. Фото: instagram.com/1dzrbi/

Бывший главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своих воспоминаниях, связанных с началом полномасштабной войны в Украине.

По словам итальянского специалиста, в первые дни вторжения он и его тренерский штаб не покинули Киев и остались с командой, сообщает L'Equipe.

Реклама
Читайте также:

Роберто Де Дзерби подчеркнул, что во время пребывания в убежище в одном из отелей столицы с ним рядом находились только тренеры и часть футболистов. Представители руководства клуба, включая президента, спортивного и генерального директоров, уехали из города сразу после начала войны. 

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби во время интервью. Кадр из видео

Де Дзерби назвал это время самым тяжелым периодом в своей жизни, но отметил, что не мог бросить команду и людей, с которыми работал. Он остался до момента, пока не стало возможно безопасно покинуть территорию Украины.

Как Де Дзерби оказался в "Шахтере"

Итальянец возглавил "горняков" летом 2021 года. Под его руководством команда показывала яркий атакующий футбол, выиграла Суперкубок Украины и уверенно лидировала в чемпионате до момента остановки турнира из-за войны.

После начала вторжения Де Дзерби приостановил работу, но остался в Украине до конца марта 2022 года. Позже он вернулся в Европу, а вскоре возглавил английский "Брайтон", с которым добился исторического выхода в еврокубки. С 2024 года Де Дзерби работает во французском "Марселе". 

Напомним, стало известное, где и как можно посмотреть матч "Хамрун" — "Динамо" в Лиге чемпионов. 

"ПСЖ" собирается значительно улучшить предложение для "Борнмута" по трансферу Ильи Забарного. 

Руслан Ротань попросил подписать в "Полесье" одного из лидеров "Александрии". 

Дарья Белодед в ближайшее время не собирается возвращаться к тренировкам, спортсменка снова уехала в отпуск. 

спорт футбол ФК Шахтер Роберто Де Дзерби тренер война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации