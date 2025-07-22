Де Дзербі розповів, як провів перші дні війни в Україні

Роберто Де Дзербі та Рінат Ахметов. Фото: instagram.com/1dzrbi/

Колишній головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів про свої спогади, пов'язані з початком повномасштабної війни в Україні.

За словами італійського фахівця, у перші дні вторгнення він і його тренерський штаб не покинули Київ та залишилися з командою, повідомляє L'Equipe.

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Роберто Де Дзербі наголосив, що під час перебування в притулку в одному з готелів столиці з ним поруч перебували тільки тренери та частина футболістів. Представники керівництва клубу, включно з президентом, спортивним та генеральним директорами, виїхали з міста одразу після початку війни.

Роберто Де Дзербі під час інтерв'ю. Кадр із відео

Де Дзербі назвав цей час найважчим періодом у своєму житті, але зазначив, що не міг покинути команду та людей, з якими працював. Він залишився до моменту, поки не стало можливо безпечно покинути територію України.

Як Де Дзербі опинився в "Шахтарі"

Італієць очолив "гірників" улітку 2021 року. Під його керівництвом команда показувала яскравий атакувальний футбол, виграла Суперкубок України та впевнено лідирувала в чемпіонаті до моменту зупинки турніру через війну.

Після початку вторгнення Де Дзербі призупинив роботу, але залишився в Україні до кінця березня 2022 року. Пізніше він повернувся в Європу, а незабаром очолив англійський "Брайтон", з яким домігся історичного виходу в єврокубки. З 2024 року Де Дзербі працює у французькому "Марселі".

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