Де Дзербі очолив Марсель і підписав контракт до 2027 року

Марсель очолив колишній тренер донецького Шахтаря
Французький "Марсель" після минулого сезону знайшов нового головного тренера. Команду очолив італієць Роберто Де Дзербі.
Про призначення відомого спеціаліста "Марсель" оголосив на офіційному сайті.
Де Дзербі пішов у найвибагливіший клуб Франції
За інформацією "Марселя", Де Дзербі підписав контракт із ними до літа 2027 року.
Раніше італійський тренер мав успішні періоди роботи в Серії А з "Сассуоло", донецькому "Шахтарі" та англійському "Брайтоні".
Останні два сезони Де Дзербі працював у "Брайтоні". В перший рік своєї діяльності він привів команду до шостого місця за підсумками чемпіонату Англії. Це був найкращий результат клубу в історії.
Другий сезон у "Брайтоні" був гіршим, адже команда втратила кілька своїх лідерів. "Чайки" стали одинадцятими та відстали від зони єврокубків на 12 очок.
"Марсель" у Франції провалився минулого сезону — посів восьме місце і залишився без єврокубків.
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