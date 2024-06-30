Де Дзербі очолив Марсель і підписав контракт до 2027 року

"Марсель" презентував Роберто Де Дзербі. Фото: "Марсель"

Французький "Марсель" після минулого сезону знайшов нового головного тренера. Команду очолив італієць Роберто Де Дзербі.

Про призначення відомого спеціаліста "Марсель" оголосив на офіційному сайті.

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За інформацією "Марселя", Де Дзербі підписав контракт із ними до літа 2027 року.

Раніше італійський тренер мав успішні періоди роботи в Серії А з "Сассуоло", донецькому "Шахтарі" та англійському "Брайтоні".

Останні два сезони Де Дзербі працював у "Брайтоні". В перший рік своєї діяльності він привів команду до шостого місця за підсумками чемпіонату Англії. Це був найкращий результат клубу в історії.

Другий сезон у "Брайтоні" був гіршим, адже команда втратила кілька своїх лідерів. "Чайки" стали одинадцятими та відстали від зони єврокубків на 12 очок.

"Марсель" у Франції провалився минулого сезону — посів восьме місце і залишився без єврокубків.

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