Челсі запропонував роботу колишньому тренеру Шахтаря
Лондонський "Челсі" після звільнення головного тренера Маурісіо Почеттіно продовжує шукати йому заміну. У клубі вирішили зробити вибір на молодих та перспективних тренерах.
Саме тому клуб вийшов на колишнього тренера "Брайтона" та "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, повідомило джерело CFCBlue.
Що відомо про Де Дзербі у "Челсі"
Як повідомило джерело, "Челсі" веде переговори з Де Дзербі та запропонував йому контракт.
На цю мить відомо, що Де Дзербі розглядає трирічний контракт з опцією клубу про продовження його ще на один сезон.
Також джерела стверджують, що Роберто погодився на умови "Челсі" і про його перехід можуть оголосити протягом 2-4 днів.
Інформація про кандидатуру Де Дзербі розійшлася з іншими джерелами, які сватали на посаду головного тренера "Челсі" наставника "Іспвіча" Кірана Маккена та тренера "Спортінга" Рубена Аморіма.
Де Дзербі працював у "Брайтоні" з 2022 року. Цього сезону команда з італійцем посіла 11-те місце і дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи.
"Челсі" цього сезону посів шосте місце в турнірній таблиці та кваліфікувався до Ліги конференцій.
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