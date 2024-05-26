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Челсі запропонував роботу колишньому тренеру Шахтаря

26 травня 2024 12:21
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Агабекян Карен
редактор
Челсі запропонував роботу колишньому тренеру Шахтаря
Гравці "Челсі" на розминці перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington
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Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" після звільнення головного тренера Маурісіо Почеттіно продовжує шукати йому заміну. У клубі вирішили зробити вибір на молодих та перспективних тренерах.

Саме тому клуб вийшов на колишнього тренера "Брайтона" та "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, повідомило джерело CFCBlue.

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Роберто де Дзербі
Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Toby Melville

Що відомо про Де Дзербі у "Челсі"

Як повідомило джерело, "Челсі" веде переговори з Де Дзербі та запропонував йому контракт.

На цю мить відомо, що Де Дзербі розглядає трирічний контракт з опцією клубу про продовження його ще на один сезон.

Також джерела стверджують, що Роберто погодився на умови "Челсі" і про його перехід можуть оголосити протягом 2-4 днів.

Інформація про кандидатуру Де Дзербі розійшлася з іншими джерелами, які сватали на посаду головного тренера "Челсі" наставника "Іспвіча" Кірана Маккена та тренера "Спортінга" Рубена Аморіма.

Де Дзербі працював у "Брайтоні" з 2022 року. Цього сезону команда з італійцем посіла 11-те місце і дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи.

"Челсі" цього сезону посів шосте місце в турнірній таблиці та кваліфікувався до Ліги конференцій.

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Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

футбол
Роберто Де Дзербі
Челсі
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