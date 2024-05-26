Челси предложил работу бывшему тренеру Шахтера

Игроки "Челси" на разминке перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington

Лондонский "Челси" после увольнения главного тренера Маурисио Почеттино продолжает искать ему замену. В клубе решили делать выбор на молодых и перспективных тренерах.

Именно поэтому клуб вышел на бывшего тренера "Брайтона" и "Шахтера" Роберто Де Дзерби, сообщил источник CFCBlue.

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Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Toby Melville

Что известно о Де Дзерби в "Челси"

Как сообщил источник, "Челси" ведет переговоры с Де Дзерби и предложил ему контракт.

На текущий момент известно, что Де Дзерби рассматривает трехлетний контракт с опцией клуба о продлении его еще на один сезон.

Также источники утверждают, что Роберто согласился на условия "Челси" и о его переходе могут объявить в течение 2-4 дней.

Информация о кандидатуре Де Дзерби разошлась с другими источниками, сватавшими на должность главного тренера "Челси" наставника "Испвича" Кирана Маккену и тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Де Дзерби работал в "Брайтоне" с 2022 года. В текущем сезоне команда с итальянцем заняла 11-е место и дошла к четвертьфиналу Лиги Европы.

"Челси" в текущем сезоне занял шестое место в турнирной таблице и квалифицировался в Лигу конференций.

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