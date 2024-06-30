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Марсель возглавил бывший тренер донецкого Шахтера

30 июня 2024 07:55
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Агабекян Карен
редактор
Де Дзерби возглавил Марсель и подписал контракт до 2027 года
"Марсель" представил Роберто Де Дзерби. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский "Марсель" после провального прошлого сезона нашел нового главного тренера. Команду возглавил итальянец Роберто Де Дзерби.

Об назначении известного специалиста "Марсель" объявил на официальном сайте.

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Роберто де Дзерби. Фото: "Брайтон"

Де Дзерби ушел в самый требовательный клуб Франции

По информации "Марселя", Де Дзерби подписал контракт с ними до лета 2027 года.

Ранее у итальянского тренера были успешные периоды работы в итальянском "Сассуоло", донецком "Шахтере" и английском "Брайтоне".

Последние два сезона Де Дзерби работал в "Брайтоне". В первый год своей деятельности он привел команду к шестому месту по итогам чемпионата Англии. Это был лучший результат клуба в истории.

Второй сезон в "Брайтоне" был хуже, ведь команда лишилась нескольких своих лидеров. "Чайки" стали одиннадцатыми и отстали от зоны еврокубков на 12 очков.

"Марсель" во Франции провалился в прошлом сезоне — занял восьмое место и остался без еврокубков.

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футбол
Роберто Де Дзерби
Брайтон
Марсель

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