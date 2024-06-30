Де Дзерби возглавил Марсель и подписал контракт до 2027 года

Марсель возглавил бывший тренер донецкого Шахтера
Французский "Марсель" после провального прошлого сезона нашел нового главного тренера. Команду возглавил итальянец Роберто Де Дзерби.
Об назначении известного специалиста "Марсель" объявил на официальном сайте.
Де Дзерби ушел в самый требовательный клуб Франции
По информации "Марселя", Де Дзерби подписал контракт с ними до лета 2027 года.
Ранее у итальянского тренера были успешные периоды работы в итальянском "Сассуоло", донецком "Шахтере" и английском "Брайтоне".
Последние два сезона Де Дзерби работал в "Брайтоне". В первый год своей деятельности он привел команду к шестому месту по итогам чемпионата Англии. Это был лучший результат клуба в истории.
Второй сезон в "Брайтоне" был хуже, ведь команда лишилась нескольких своих лидеров. "Чайки" стали одиннадцатыми и отстали от зоны еврокубков на 12 очков.
"Марсель" во Франции провалился в прошлом сезоне — занял восьмое место и остался без еврокубков.
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