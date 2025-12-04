Трабзонспор поднял цену на Батагова трансфер украинца может достичь 40 млн

Трансферная стоимость Батагова вскоре может составить 40 млн евро
В Турции растут аппетиты "Трабзонспора". Клуб, который сейчас идет в тройке лидеров чемпионата Турции поднял ценник на украинского центрального защитника Арсения Батагова.
Ранее игрока "Трабзонспор" оценивал в 20 млн евро, но его стоимость выросла, сообщил портал Taka Gazete.
Новый ценник Батагова
В январе Батагов может оказаться в поле зрения клубов из Италии и Англии. Руководство "Трабзонспора" ожидает серьезных предложений, а турецкие источники считают, что успешное выступление команды в еврокубках способно почти вдвое поднять стоимость украинца.
Новым ценником Арсения могут стать 30-40 млн евро. Сейчас игрока оценивают примерно в 20 миллионов евро.
Поможет увеличить стоимость игрока его дебют за национальную сборную Украины.
В этом сезоне Батагов провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами.
