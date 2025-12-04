Трабзонспор поднял цену на Батагова трансфер украинца может достичь 40 млн

Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

В Турции растут аппетиты "Трабзонспора". Клуб, который сейчас идет в тройке лидеров чемпионата Турции поднял ценник на украинского центрального защитника Арсения Батагова.

Ранее игрока "Трабзонспор" оценивал в 20 млн евро, но его стоимость выросла, сообщил портал Taka Gazete.

Реклама

Читайте также:

Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Новый ценник Батагова

В январе Батагов может оказаться в поле зрения клубов из Италии и Англии. Руководство "Трабзонспора" ожидает серьезных предложений, а турецкие источники считают, что успешное выступление команды в еврокубках способно почти вдвое поднять стоимость украинца.

Новым ценником Арсения могут стать 30-40 млн евро. Сейчас игрока оценивают примерно в 20 миллионов евро.

Поможет увеличить стоимость игрока его дебют за национальную сборную Украины.

В этом сезоне Батагов провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима не выступит в этом году.

"Трабзонспор" и "Галатасарай" начали охоту на игрока киевского "Динамо".

Легенда "Реала" Тони Кроос рассказал, почему провалился Хаби Алонсо.