Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Трансферная стоимость Батагова вскоре может составить 40 млн евро

Трансферная стоимость Батагова вскоре может составить 40 млн евро

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 16:56
Трабзонспор поднял цену на Батагова трансфер украинца может достичь 40 млн
Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

В Турции растут аппетиты "Трабзонспора". Клуб, который сейчас идет в тройке лидеров чемпионата Турции поднял ценник на украинского центрального защитника Арсения Батагова.

Ранее игрока "Трабзонспор" оценивал в 20 млн евро, но его стоимость выросла, сообщил портал Taka Gazete.

Реклама
Читайте также:
Арсений Батагов
Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Новый ценник Батагова

В январе Батагов может оказаться в поле зрения клубов из Италии и Англии. Руководство "Трабзонспора" ожидает серьезных предложений, а турецкие источники считают, что успешное выступление команды в еврокубках способно почти вдвое поднять стоимость украинца.

Новым ценником Арсения могут стать 30-40 млн евро. Сейчас игрока оценивают примерно в 20 миллионов евро.

Поможет увеличить стоимость игрока его дебют за национальную сборную Украины.

В этом сезоне Батагов провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима не выступит в этом году.

"Трабзонспор" и "Галатасарай" начали охоту на игрока киевского "Динамо".

Легенда "Реала" Тони Кроос рассказал, почему провалился Хаби Алонсо.

футбол АПЛ украинские легионеры (футбол) Арсений Батагов Трабзонспор
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации