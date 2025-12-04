Трабзонспор підняв ціну на Батагова трансфер українця може сягнути 40 млн

Трансферна вартість Батагова невдовзі може становити 40 млн євро
В Туреччині ростуть апетити "Трабзонспора". Клуб, якиий наразі йде в трійці лідерів чемпіонату Туреччини підняв цінник на українського центрального захисника Арсенія Батагова.
Раніше гравця "Трабзонспор" оцінював у 20 млн євро, але його вартість зросла, повідомив портал Taka Gazete.
Новий цінник Батагова
У січні Батагов може опинитися в полі зору клубів із Італії та Англії. Керівництво "Трабзонспора" очікує на серйозні пропозиції, а турецькі джерела вважають, що успішний виступ команди в єврокубках здатен майже вдвічі підняти вартість українця.
Новим цінником Арсенія можуть стати 30-40 млн євро. Наразі гравця оцінюють приблизно у 20 мільйонів євро.
Допоможе збільшити вартість гравця його дебют за національну збірну України.
У цьому сезоні Батагов провів 14 матчів та відзначився двома результативними передачами.
"Трабзонспор" та "Галатасарай" почали полювання на гравця київського "Динамо".
