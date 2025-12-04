Відео
Головна Спорт Трансферна вартість Батагова невдовзі може становити 40 млн євро

Трансферна вартість Батагова невдовзі може становити 40 млн євро

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:56
Трабзонспор підняв ціну на Батагова трансфер українця може сягнути 40 млн
Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

В Туреччині ростуть апетити "Трабзонспора". Клуб, якиий наразі йде в трійці лідерів чемпіонату Туреччини підняв цінник на українського центрального захисника Арсенія Батагова.

Раніше гравця "Трабзонспор" оцінював у 20 млн євро, але його вартість зросла, повідомив портал Taka Gazete.

Читайте також:
Арсений Батагов
Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Новий цінник Батагова

У січні Батагов може опинитися в полі зору клубів із Італії та Англії. Керівництво "Трабзонспора" очікує на серйозні пропозиції, а турецькі джерела вважають, що успішний виступ команди в єврокубках здатен майже вдвічі підняти вартість українця.

Новим цінником Арсенія можуть стати 30-40 млн євро. Наразі гравця оцінюють приблизно у 20 мільйонів євро.

Допоможе збільшити вартість гравця його дебют за національну збірну України.

У цьому сезоні Батагов провів 14 матчів та відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, лідер збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить цього року.

"Трабзонспор" та "Галатасарай" почали полювання на гравця київського "Динамо".

Легенда "Реалу" Тоні Кроос розповів, чому провалився Хабі Алонсо.

футбол АПЛ українські легіонери (футбол) Арсеній Батагов Трабзонспор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
