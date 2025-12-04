Трабзонспор підняв ціну на Батагова трансфер українця може сягнути 40 млн

Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

В Туреччині ростуть апетити "Трабзонспора". Клуб, якиий наразі йде в трійці лідерів чемпіонату Туреччини підняв цінник на українського центрального захисника Арсенія Батагова.

Раніше гравця "Трабзонспор" оцінював у 20 млн євро, але його вартість зросла, повідомив портал Taka Gazete.

Новий цінник Батагова

У січні Батагов може опинитися в полі зору клубів із Італії та Англії. Керівництво "Трабзонспора" очікує на серйозні пропозиції, а турецькі джерела вважають, що успішний виступ команди в єврокубках здатен майже вдвічі підняти вартість українця.

Новим цінником Арсенія можуть стати 30-40 млн євро. Наразі гравця оцінюють приблизно у 20 мільйонів євро.

Допоможе збільшити вартість гравця його дебют за національну збірну України.

У цьому сезоні Батагов провів 14 матчів та відзначився двома результативними передачами.

