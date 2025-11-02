Відео
Названо ім'я наступного українця в АПЛ

Дата публікації: 2 листопада 2025 15:02
Оновлено: 15:02
Батагов показав надійну гру за Трабзонспор і привернув увагу АПЛ
Віталій Миколенко наразі є найстабільнішим українцем в АПЛ. Фото: Reuters

Невдовзі в англійській Прем'єр-лізі може стати знову п'ять українців. Один гравець цього точно заслуговує.

Про українського гравця з амбіціями в АПЛ повідомив паблік NOW Spor.

Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Ще один українець в АПЛ

У матчі 11-го туру Турецької Суперліги "Трабзонспор" з українцями в складі зіграв унічию 0:0 з "Галатасараєм" у Стамбулі.

Після гри місцевий журналіст Угур Каракуллукчу виділив гру українського центрального захисника Арсенія Батагова.

В цій грі Батагов відіграв 90 хвилин, продемонструвавши надійність в обороні: чотири відбори, три перехоплення, 92% точності пасів і сім із дев’яти виграних дуелей.

Каракуллукчу назвав Батагова приголомшливим футболістом, за яким стежать в АПЛ.

"Батагов — приголомшливий гравець. Я не думаю, що він надовго залишиться в Суперлізі. За ним стежать із Прем'єр-ліги", — написав журналіст.

Зазначимо, що 23-річний Батагов в 2024 році перейшов з луганської "Зорі" в "Трабзонспор" майже на 2 млн євро, а наразі турки не хочуть його продавати менше ніж за 20 млн євро. "Трансфермаркет" оцінює гравця в 7 млн євро.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" зіграє з київським "Динамо" в УПЛ — де та коли дивитися матч.

Раніше колишній абсолютний чемпіон в надважкій вазі Леннокс Льюїс розповів про проблеми з Віталієм Кличком.

футбол АПЛ українські легіонери (футбол) Арсеній Батагов Трабзонспор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
