Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ярмолюк отримав травму в матчі АПЛ — що відомо

Ярмолюк отримав травму в матчі АПЛ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 23:58
Оновлено: 23:58
Єгор Ярмолюк травмувався у матчі Брентфорда проти Ліверпуля в АПЛ
Єгор Ярмолюк. Фото: Reuters

В рамках дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги "Брентфорд" приймав "Ліверпуль". З перших хвилин вийшов на поле український центральний півзахисник Єгор Ярмолюк.

Під час матчу українець отримав травму, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Егор Ярмолюк
Єгор Ярмолюк отримав травму. Фото: кадр з відео Дмитра Бабелюка

Ярмолюк знову поза грою

На 27-й хвилині український півзахисник через травму був замінений на Віталі Янельта.

За даними лікаря Дмитра Бабелюка, травма може бути м’язовою в ділянці паху, але точний діагноз ще не встановлено.

"Можна запідозрити мʼязову травму в ділянці паху (мʼязи живота, привідний мʼяз, кульшовий суглоб).

Так чи інакше, дуже рано щось говорити. Знаючи, що у Єгора була проблема з кульшовим суглобом — це буде першим попереднім діагнозом. Надіємося там щось мʼязове і незначне", — написав Бабелюк.

Ця травма вже друга для Ярмолюка цього сезону. 5 жовтня у матчі проти "Манчестер Сіті" він зазнав ушкодження гомілкостопу.

Ярмолюк через отриману травму на початку жовтня пропустив матч збірної України проти Ісландії у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про нового тренера клубу.

Футболіст збірної України Артем Мілевський виловився щодо поразки "Динамо".

У Франції засудили титуловану біатлоністку, яка тепер може не поїхати на ОІ-2026.

футбол Ліверпуль Єгор Ярмолюк Брентфорд українські легіонери (футбол) травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації