Єгор Ярмолюк травмувався у матчі Брентфорда проти Ліверпуля в АПЛ

Єгор Ярмолюк. Фото: Reuters

В рамках дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги "Брентфорд" приймав "Ліверпуль". З перших хвилин вийшов на поле український центральний півзахисник Єгор Ярмолюк.

Під час матчу українець отримав травму, повідомив портал Новини.LIVE.

Єгор Ярмолюк отримав травму. Фото: кадр з відео Дмитра Бабелюка

Ярмолюк знову поза грою

На 27-й хвилині український півзахисник через травму був замінений на Віталі Янельта.

За даними лікаря Дмитра Бабелюка, травма може бути м’язовою в ділянці паху, але точний діагноз ще не встановлено.

"Можна запідозрити мʼязову травму в ділянці паху (мʼязи живота, привідний мʼяз, кульшовий суглоб).

Так чи інакше, дуже рано щось говорити. Знаючи, що у Єгора була проблема з кульшовим суглобом — це буде першим попереднім діагнозом. Надіємося там щось мʼязове і незначне", — написав Бабелюк.

Ця травма вже друга для Ярмолюка цього сезону. 5 жовтня у матчі проти "Манчестер Сіті" він зазнав ушкодження гомілкостопу.

Ярмолюк через отриману травму на початку жовтня пропустив матч збірної України проти Ісландії у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

