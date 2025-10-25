Егор Ярмолюк травмировался в матче Брентфорда против Ливерпуля в АПЛ

Егор Ярмолюк. Фото: Reuters

В рамках девятого тура Английской Премьер-лиги "Брентфорд" принимал "Ливерпуль". С первых минут вышел на поле украинский центральный полузащитник Егор Ярмолюк.

Во время матча украинец получил травму, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Егор Ярмолюк получил травму. Фото: кадр из видео Дмитрия Бабелюка

Ярмолюк снова вне игры

На 27-й минуте украинский полузащитник из-за травмы был заменен на Витали Янельта.

По данным врача Дмитрия Бабелюка, травма может быть мышечной в области паха, но точный диагноз еще не установлен.

"Можно заподозрить мышечную травму в области паха (мышцы живота, приводящая мышца, тазобедренный сустав).

Так или иначе, очень рано что-то говорить. Зная, что у Егора была проблема с тазобедренным суставом — это будет первым предварительным диагнозом. Надеемся там что-то мышечное и незначительное", — написал Бабелюк.

Эта травма уже вторая для Ярмолюка в этом сезоне. 5 октября в матче против "Манчестер Сити" он получил повреждение голеностопа.

Ярмолюк из-за полученной травмы в начале октября пропустил матч сборной Украины против Исландии в квалификации на чемпионат мира-2026.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о новом тренере клуба.

Футболист сборной Украины Артем Милевский высказался относительно поражения "Динамо".

Во Франции осудили титулованную биатлонистку, которая теперь может не поехать на ОИ-2026.