Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ярмолюк получил травму в матче АПЛ — что известно

Ярмолюк получил травму в матче АПЛ — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 23:58
обновлено: 23:58
Егор Ярмолюк травмировался в матче Брентфорда против Ливерпуля в АПЛ
Егор Ярмолюк. Фото: Reuters

В рамках девятого тура Английской Премьер-лиги "Брентфорд" принимал "Ливерпуль". С первых минут вышел на поле украинский центральный полузащитник Егор Ярмолюк.

Во время матча украинец получил травму, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк получил травму. Фото: кадр из видео Дмитрия Бабелюка

Ярмолюк снова вне игры

На 27-й минуте украинский полузащитник из-за травмы был заменен на Витали Янельта.

По данным врача Дмитрия Бабелюка, травма может быть мышечной в области паха, но точный диагноз еще не установлен.

"Можно заподозрить мышечную травму в области паха (мышцы живота, приводящая мышца, тазобедренный сустав).

Так или иначе, очень рано что-то говорить. Зная, что у Егора была проблема с тазобедренным суставом — это будет первым предварительным диагнозом. Надеемся там что-то мышечное и незначительное", — написал Бабелюк.

Эта травма уже вторая для Ярмолюка в этом сезоне. 5 октября в матче против "Манчестер Сити" он получил повреждение голеностопа.

Ярмолюк из-за полученной травмы в начале октября пропустил матч сборной Украины против Исландии в квалификации на чемпионат мира-2026.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о новом тренере клуба.

Футболист сборной Украины Артем Милевский высказался относительно поражения "Динамо".

Во Франции осудили титулованную биатлонистку, которая теперь может не поехать на ОИ-2026.

футбол Ливерпуль Егор Ярмолюк Брентфорд украинские легионеры (футбол) травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации