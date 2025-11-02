Батагов показал надежную игру за Трабзонспор и привлек внимание АПЛ

Виталий Миколенко на данный момент является самым стабильным украинцем в АПЛ. Фото: Reuters

Вскоре в английской Премьер-лиге может стать снова пять украинцев. Один игрок этого точно заслуживает.

Об украинском игроке с амбициями в АПЛ сообщил паблик NOW Spor.

Еще один украинец в АПЛ

В матче 11-го тура Турецкой Суперлиги "Трабзонспор" с украинцами в составе сыграл вничью 0:0 с "Галатасараем" в Стамбуле.

После игры местный журналист Угур Каракуллукчу выделил игру украинского центрального защитника Арсения Батагова.

В этой игре Батагов отыграл 90 минут, продемонстрировав надежность в обороне: четыре отбора, три перехвата, 92% точности пасов и семь из девяти выигранных дуэлей.

Каракуллукчу назвал Батагова потрясающим футболистом, за которым следят в АПЛ.

"Батагов — потрясающий игрок. Я не думаю, что он надолго останется в Суперлиге. За ним следят из Премьер-лиги", — написал журналист.

Отметим, что 23-летний Батагов в 2024 году перешел из луганской "Зари" в "Трабзонспор" почти на 2 млн евро, а сейчас турки не хотят его продавать меньше чем за 20 млн евро. "Трансфермаркет" оценивает игрока в 7 млн евро.

