Главная Спорт Тренер Маккаби удивил словами об Украине и Динамо

Тренер Маккаби удивил словами об Украине и Динамо

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:01
Тренер Маккаби трогательно поддержал Динамо после матча
Тренер Жарко Лазетич после матча. Фото: Reuters/Zorana Jevtic

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива проиграло "Динамо" со счетом 0:1. Несмотря на победу, украинский клуб не смог пройти дальше по сумме двух встреч. 

"Динамо" продолжит выступления в Лиге Конференций, а главный тренер "Маккаби" Жарко Лазетич уделил внимание не только игровым вопросам, но и ситуации вне поля, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Жарко Лазетич напомнил о том, что футбол в Украине сейчас является не только спортом, но и вызовом. Он добавил, что для "Динамо" было бы важно вернуться к привычному графику матчей и проводить игры дома, в родной атмосфере. Это имеет не только спортивную ценность, но и глубокий символический смысл. 

Динамо Киев
Игроки обеих команд перед матчем. Фото: Reuters/Zorana Jevtic

Что Лазетич сказал о "Динамо"

Сербский специалист эмоционально пожелал, чтобы киевский клуб снова обрел возможность проводить домашние встречи. Лазетич добавил, что от всего сердца желает "бело-синим" успехов в будущем.  

Маккаби Тель-Авив
Футболисты "Маккаби" празднуют успех. Фото: Reuters/Zorana Jevtic

"Прежде всего, я хочу, чтобы "Динамо" как можно быстрее вернулось к устойчивому режиму и снова играло дома. Я считаю, это важно не только для клуба, но и для всей страны. Футбол — это больше, чем игра, это символ возвращения к миру и нормальности", — заявил Лазетич. 

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" не стал заявлять об отставке после вылета команды в Лигу Конференций. Вместо этого Александр Шовковский назвал причины неудач "бело-синих" в еврокубках. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
