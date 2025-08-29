Тренер Маккабі зворушливо підтримав Динамо після матчу

Тренер Жарко Лазетич після матчу. Фото: Reuters/Zorana Jevtic

У матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Маккабі" з Тель-Авіва програло "Динамо" з рахунком 0:1. Попри перемогу, український клуб не зміг пройти далі за сумою двох зустрічей.

"Динамо" продовжить виступи в Лізі Конференцій, а головний тренер "Маккабі" Жарко Лазетич приділив увагу не тільки ігровим питанням, а й ситуації поза полем, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Жарко Лазетич нагадав про те, що футбол в Україні нині є не лише спортом, а й викликом. Він додав, що для "Динамо" було б важливо повернутися до звичного графіка матчів і проводити ігри вдома, у рідній атмосфері. Це має не лише спортивну цінність, а й глибокий символічний сенс.

Гравці обох команд перед матчем. Фото: Reuters/Zorana Jevtic

Що Лазетич сказав про "Динамо"

Сербський фахівець емоційно побажав, щоб київський клуб знову отримав можливість проводити домашні зустрічі. Лазетич додав, що з усього серця бажає "біло-синім" успіхів у майбутньому.

Футболісти "Маккабі" святкують успіх. Фото: Reuters/Zorana Jevtic

"Перш за все, я хочу, щоб "Динамо" якнайшвидше повернулося до сталого режиму та знову грало вдома. Я вважаю, це важливо не тільки для клубу, а й для всієї країни. Футбол - це більше, ніж гра, це символ повернення до миру і нормальності", — заявив Лазетич.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" не став заявляти про відставку після вильоту команди в Лігу Конференцій. Натомість Олександр Шовковський назвав причини невдач "біло-синіх" у єврокубках.