Шовковський оцінив гру Динамо після вильоту з Ліги Європи

Тренер Олександр Шовковський відповідає на запитання. Кадр із відео

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував виліт команди з Ліги Європи після матчу-відповіді проти "Маккабі" (Тель-Авів). "Біло-сині" перемогли з рахунком 1:0, але цього виявилося недостатньо для проходу далі.

Шовковський не став говорити про відставку на традиційній післяматчевій пресконференції, повідомляє "Динамо".

Реклама

Читайте також:

Поступившись спочатку у кваліфікації Ліги чемпіонів, а потім і в Лізі Європи, "Динамо" завершило шлях у двох турнірах поспіль. За словами наставника, ключових помилок команда припустилася в першому матчі проти ізраїльтян, де пропустила двічі після вилучення.

Гравці "Динамо" під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Олександр Шовковський зазначив, що нинішня ситуація не порівнянна з минулими зустрічами проти "Маккабі". Він нагадав, що Україна живе в умовах війни, а перед матчем команда грала на тлі однієї з найважчих нічних атак, що забрала життя десятків людей.

Ситуація в "Динамо"

Тренер розповів, що команда вийшла на поле з траурними пов'язками на знак пам'яті загиблих та поваги до співвітчизників. Він також пояснив затримку з виходом Миколи Шапаренка: гравець не зміг з'явитися на полі одразу через амулет, який не дозволив арбітр.

"Ми програли це протистояння в першому матчі, де припустилися помилок та залишилися в меншості. У нас були шанси, але не вистачило реалізації та індивідуальної майстерності. Не можна порівнювати матчі зараз із тими, що були десять років тому, адже країна переживає війну. Ми продовжуватимемо готуватися до чемпіонату України та матчів Ліги конференцій, роблячи все можливе заради наших уболівальників і країни", — запевнив Шовковський.

Нагадаємо, події в матчі-відповіді з "Маккабі" розвивалися непогано для "Динамо", але пройти ізраїльський клуб завадили травми та реалізація моментів.

Дівчина одного з молодих, талановитих футболістів "Динамо" продемонструвала кадри нової відвертої фотосесії.