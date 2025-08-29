Видео
Шовковский оценил перспективы Динамо после победы над Маккаби

Шовковский оценил перспективы Динамо после победы над Маккаби

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 08:35
Шовковский оценил игру Динамо после вылета из Лиги Европы
Тренер Александр Шовковский отвечает на вопросы. Кадр из видео

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после ответного матча против "Маккаби" (Тель-Авив). "Бело-синие" победили со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для прохода дальше.

Шовковский не стал говорить об отставке на традиционной послематчевой пресс-конференции, сообщает "Динамо". 

Читайте также:

Уступив сначала в квалификации Лиги чемпионов, а затем и в Лиге Европы, "Динамо" завершило путь в двух турнирах подряд. По словам наставника, ключевые ошибки команда допустила в первом матче против израильтян, где пропустила дважды после удаления.

Тарас Михавко
Игроки "Динамо" во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Александр Шовковский отметил, что нынешняя ситуация не сопоставима с прошлыми встречами против "Маккаби". Он напомнил, что Украина живет в условиях войны, а перед матчем команда играла на фоне одной из самых тяжелых ночных атак, унесшей жизни десятков людей.

Ситуация в "Динамо"

Тренер рассказал, что команда вышла на поле с траурными повязками в знак памяти погибших и уважения к соотечественникам. Он также объяснил заминку с выходом Николая Шапаренко: игрок не смог появиться на поле сразу из-за амулета, который не разрешил арбитр.

"Мы проиграли это противостояние в первом матче, где допустили ошибки и остались в меньшинстве. У нас были шансы, но не хватило реализации и индивидуального мастерства. Нельзя сравнивать матчи сейчас с теми, что были десять лет назад, ведь страна переживает войну. Мы будем продолжать готовиться к чемпионату Украины и матчам Лиги конференций, делая все возможное ради наших болельщиков и страны", — заверил Шовковский.

Напомним, события в ответном матче с "Маккаби" развивались благополучно для "Динамо", но пройти израильский клуб помешали травмы и реализация моментов. 

Девушка одного из молодых, талантливых футболистов "Динамо" продемонстрировала кадры новой откровенной фотосессии

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
