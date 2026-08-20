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Главная Спорт У Довбика самая высокая зарплата в новом клубе: известны цифры

У Довбика самая высокая зарплата в новом клубе: известны цифры

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 23:13
Довбик будет получать самую высокую зарплату среди игроков Болоньи
Артем Довбик. Фото: "Болонья"

Украинский нападающий Артем Довбик стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Болоньи" после перехода из "Ромы" на правах аренды. За сезон 2026/27 форвард может заработать более 4 млн евро с учетом бонусов.

О зарплате Довбика сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Capology.

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Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик будет получать одну из самых высоких зарплат в "Болонье"

По информации источника, гарантированная чистая зарплата Артема Довбика в "Болонье" составляет 3,7 млн евро за сезон. Еще 930 тысяч евро украинец может получить в виде бонусов.

Таким образом, максимальный доход нападающего в сезоне-2026/27 может достичь 4,63 млн евро.

Аналогичные финансовые условия имеет один из лидеров "Болоньи" Риккардо Орсолини. Его гарантированная зарплата также составляет 3,7 млн евро, а бонусные выплаты могут достигать 930 тысяч евро.

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Довбик летом перешел в "Болонью" из "Ромы" на правах аренды. Украинский нападающий уже дебютировал за новую команду и постепенно адаптируется к требованиям тренерского штаба.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о кандидатах на должность главного тренера "Динамо", среди которых есть специалисты с опытом работы в украинском футболе.

Также Новини.LIVE писал о секрете знаменитого спального мешка Ярославы Магучих.

Артем Довбик Серия А украинские легионеры (футбол) Болонья зарплата
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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