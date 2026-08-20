Довбик отримуватиме найбільшу зарплату серед гравців Болоньї

У Довбика найбільша зарплата в новому клубі: відомі цифри
Український нападник Артем Довбик став одним із найбільш високооплачуваних футболістів "Болоньї" після переходу з "Роми" на правах оренди. За сезон-2026/27 форвард може заробити понад 4 млн євро з урахуванням бонусів.
Про зарплату Довбика повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Capology.
Довбик отримуватиме одну з найбільших зарплат у "Болоньї"
За інформацією джерела, гарантована чиста зарплата Артема Довбика в "Болоньї" становить 3,7 млн євро за сезон. Ще 930 тисяч євро українець може отримати у вигляді бонусів.
Таким чином, максимальний дохід форварда у сезоні-2026/27 може сягнути 4,63 млн євро.
Аналогічні фінансові умови має один із лідерів "Болоньї" Ріккардо Орсоліні. Його гарантована зарплата також становить 3,7 млн євро, а бонусні виплати можуть досягати 930 тисяч євро.
Довбик влітку перейшов до "Болоньї" з "Роми" на правах оренди. Український нападник уже дебютував за нову команду та поступово адаптується до вимог тренерського штабу.
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