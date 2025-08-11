Видео
В Киеве стартовал спортивный проект для семей бойцов Азова

В Киеве стартовал спортивный проект для семей бойцов Азова

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:31
В Киеве прошел матч Локомотив — Чайка с участием Азова
Бойцы Азова перед матчем. Фото: Юлия Кищук

В субботу, 9 августа, на стадионе НТК имени Виктора Банникова в Киеве футбольный клуб "Локомотив" провел первый домашний матч сезона Второй лиги против "Чайки".

Главным событием стала акция FREE AZOVSTAL DEFENDERS и презентация нового партнерства столичного клуба с легендарной бригадой Национальной гвардии Украины "Азов", сообщает пресс-служба "Локомотива".

Читайте также:

Перед началом игры юные воспитанники академии "Локомотива" вывели команды на поле в футболках с призывом о поддержке защитников, находящихся в российском плену. Особое внимание было уделено теме освобождения более 800 военнослужащих "Азова", которые остаются в неволе уже более трех лет. 

Локомотив
Игроки "Локомотива" поддерживают военнослужащих. Фото: Юлия Кищук

Бойцы "Азова" стали героями матча

На игре присутствовали Герои Украины, раненые военнослужащие, семьи действующих военных и военнопленных. Первым символическим ударом по мячу игру открыли бойцы бригады "Азов", а зрители встретили их аплодисментами. В ходе мероприятия зрители почтили память погибших минутой молчания, а национальный гимн исполнила солистка фьюжн-группы EtnoGen Евгения Дужик. 

Азов
Боец "Азова" нанес символический удар по мячу. Фото: Юлия Кищук

На территории стадиона работали локации с официальным мерчем клуба, а также совместной коллекцией бригады "Азов" и бренда RIOT DIVISION. Полученные средства направят на поддержку социальных инициатив.

В рамках партнерства "Локомотив" и общественная организация "4308" запускают спортивную программу для семей военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов" и других подразделений. Проект предусматривает бесплатные занятия в академии "Локомотива" для детей и родственников военных, а также создание пространства поддержки и развития. 

Локомотив
Игроков момент матча "Локомотива" и "Чайки". Фото: Юлия Кищук

Встреча "Локомотива" и "Чайки" завершилась со счетом 1:1. Неделей ранее клуб и организация "4308" официально объявили о начале сотрудничества на мероприятии, посвященном столетию стадиона "Локомотив". 

Напомним, ранее боевой медик бригады "Азов" Владимир Рыженко был признан европейским медиком года в категории "военная медицина". 

Тем временем "Азов" продолжает искать людей, которые могут пополнить бригаду, в списке оказалось много самых разных профессий. 

спорт футбол бригада "Азов" война в Украине ФК Локомотив Киев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
