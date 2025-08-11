У Києві відбувся матч Локомотив — Чайка за участю Азова

Бійці Азова перед матчем. Фото: Юлія Кищук

У суботу, 9 серпня, на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова в Києві футбольний клуб "Локомотив" провів перший домашній матч сезону Другої ліги проти "Чайки".

Головною подією стала акція FREE AZOVSTAL DEFENDERS та презентація нового партнерства столичного клубу з легендарною бригадою Національної гвардії України "Азов", повідомляє пресслужба "Локомотива".

Перед початком гри юні вихованці академії "Локомотива" вивели команди на поле у футболках із закликом про підтримку захисників, які перебувають у російському полоні. Особливу увагу було приділено темі звільнення понад 800 військовослужбовців "Азова", які залишаються в неволі вже понад три роки.

Гравці "Локомотива" підтримують військовослужбовців. Фото: Юлія Кищук

Бійці "Азова" стали героями матчу

На грі були присутні Герої України, поранені військовослужбовці, сім'ї чинних військових та військовополонених. Першим символічним ударом по м'ячу гру відкрили бійці бригади "Азов", а глядачі зустріли їх оплесками. Під час заходу глядачі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а національний гімн виконала солістка фьюжн-групи EtnoGen Євгенія Дужик.

Боєць "Азова" завдав символічного удару по м'ячу. Фото: Юлія Кищук

На території стадіону працювали локації з офіційним мерчем клубу, а також спільною колекцією бригади "Азов" та бренду RIOT DIVISION. Отримані кошти спрямують на підтримку соціальних ініціатив.

У рамках партнерства "Локомотив" та громадська організація "4308" запускають спортивну програму для сімей військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" та інших підрозділів. Проєкт передбачає безкоштовні заняття в академії "Локомотива" для дітей та родичів військових, а також створення простору підтримки та розвитку.

Гравців момент матчу "Локомотива" та "Чайки". Фото: Юлія Кищук

Зустріч "Локомотива" та "Чайки" завершилася з рахунком 1:1. Тижнем раніше клуб і організація "4308" офіційно оголосили про початок співпраці на заході, присвяченому сторіччю стадіону "Локомотив".

Нагадаємо, раніше бойовий медик бригади "Азов" Володимир Риженко був визнаний європейським медиком року в категорії "військова медицина".

Тим часом "Азов" продовжує шукати людей, які можуть поповнити бригаду, у списку виявилося багато найрізноманітніших професій.