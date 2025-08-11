У Києві відбувся матч Локомотив — Чайка за участю Азова

У Києві стартував спортивний проєкт для родин бійців Азова
У суботу, 9 серпня, на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова в Києві футбольний клуб "Локомотив" провів перший домашній матч сезону Другої ліги проти "Чайки".
Головною подією стала акція FREE AZOVSTAL DEFENDERS та презентація нового партнерства столичного клубу з легендарною бригадою Національної гвардії України "Азов", повідомляє пресслужба "Локомотива".
Перед початком гри юні вихованці академії "Локомотива" вивели команди на поле у футболках із закликом про підтримку захисників, які перебувають у російському полоні. Особливу увагу було приділено темі звільнення понад 800 військовослужбовців "Азова", які залишаються в неволі вже понад три роки.
Бійці "Азова" стали героями матчу
На грі були присутні Герої України, поранені військовослужбовці, сім'ї чинних військових та військовополонених. Першим символічним ударом по м'ячу гру відкрили бійці бригади "Азов", а глядачі зустріли їх оплесками. Під час заходу глядачі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а національний гімн виконала солістка фьюжн-групи EtnoGen Євгенія Дужик.
На території стадіону працювали локації з офіційним мерчем клубу, а також спільною колекцією бригади "Азов" та бренду RIOT DIVISION. Отримані кошти спрямують на підтримку соціальних ініціатив.
У рамках партнерства "Локомотив" та громадська організація "4308" запускають спортивну програму для сімей військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" та інших підрозділів. Проєкт передбачає безкоштовні заняття в академії "Локомотива" для дітей та родичів військових, а також створення простору підтримки та розвитку.
Зустріч "Локомотива" та "Чайки" завершилася з рахунком 1:1. Тижнем раніше клуб і організація "4308" офіційно оголосили про початок співпраці на заході, присвяченому сторіччю стадіону "Локомотив".
Нагадаємо, раніше бойовий медик бригади "Азов" Володимир Риженко був визнаний європейським медиком року в категорії "військова медицина".
Тим часом "Азов" продовжує шукати людей, які можуть поповнити бригаду, у списку виявилося багато найрізноманітніших професій.
